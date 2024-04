Zieke zelfstandige is vaak voor lange tijd out

Als een zelfstandige ziek wordt, is hij of zij vaak langduriger thuis dan een werknemer.

Als zelfstandigen ziek worden, blijven ze vaker dan werknemers langdurig thuis, blijkt uit nieuw onderzoek. 'Zelfstandigen wachten doorgaans langer voor ze thuisblijven, maar daardoor stapelen de risico’s zich op.'

Wat maakt dat iemand die al zes maanden of meer thuiszit met een depressie, burn-out of angststoornis uiteindelijk langer dan een jaar arbeidsongeschikt wordt? Een nieuwe studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) geeft voor het eerst een antwoord op die vraag. Voor het onderzoek werden 220.000 mensen jarenlang opgevolgd.

Een van de grootste risicofactoren blijkt het statuut. 73 procent van de zelfstandigen die langer dan zes maanden thuiszitten door psychische stoornissen verlengt zijn arbeidsongeschiktheid tot langer dan een jaar. Dat is 11 procentpunten hoger dan het gemiddelde.

Bijna 75 procent van de zelfstandigen die al zes maanden arbeidsongeschikt zijn wegens een burn-out, depressie of angststoornis, kunnen ook na een jaar het werk nog niet hervatten en vallen in de invaliditeitsregeling. Dat is 11 procentpunten meer dan het gemiddelde.

Ook bij vrouwen, mensen ouder dan 55 jaar en personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering is het risico groter.

Het RIZIV roept zorgverleners op rekening te houden met die kwetsbare risicoprofielen in hun begeleiding.

'Zelfstandigen wachten doorgaans langer voor ze ziek thuisblijven. Daardoor stapelen de risico’s zich op', zegt Xavier Brenez, de CEO van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waarvan ook Helan Onafhankelijk Ziekenfonds deel uitmaakt. 'Dat uitstelgedrag heeft grote gevolgen. Zodra ze uitvallen, is amper een derde binnen het jaar in staat weer aan de slag te gaan.'

Wel is de groep zelfstandigen die al langer dan een jaar thuiszitten met een psychische stoornis kleiner dan die van de werknemers. In 2022 ging het om zo'n 8.000 zelfstandigen in vergelijking met 177.000 werknemers.

Niet alleen zelfstandigen hebben een groter risico. Ook mensen boven 55 jaar zijn kwetsbaarder. 75 procent van wie al zes maanden thuiszit, verlengt de afwezigheid tot langer dan een jaar. Vrouwen hebben een iets grotere kans dan mannen om langer dan een jaar thuis te zitten. Ten slotte is het risico groter bij mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

'Meer inspanningen'

'De resultaten tonen dat het risico langdurig uit te vallen niet voor iedereen even groot is', zegt Brenez. 'Nu we meer zicht hebben op de factoren die een impact hebben op de overgang naar invaliditeit (langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, red.), kunnen beleidsmakers hun inspanningen focussen op waar ze het meest nodig zijn. Het geeft hen een kans preventieve maatregelen te nemen om het aantal mensen dat aan psychosociale stoornissen lijdt te verlagen.' Bijna 37 procent van wie langer dan een jaar thuiszit, lijdt aan psychosociale aandoeningen, vooral depressie of burn-out.

Dat het IMA en het RIZIV de handen in elkaar sloegen om meer zicht te krijgen op de profielen en de risicofactoren van langdurig zieken, is een noodzaak, klinkt het. Tussen 2008 en 2022 verdubbelde het aantal mensen in invaliditeit, waardoor de symbolische mijlpaal van een half miljoen mensen in 2022 werd overschreden. In werkelijkheid is het probleem nog groter omdat ambtenaren niet in de cijfers zijn opgenomen.

Voorspellingen

De hoop is dat ook zorgverleners straks met de gegevens aan de slag gaan. 'Onze data kunnen hen in staat stellen beter te voorspellen wie een hoog risico heeft om langdurig uit te vallen', zegt Brenez.

Het IMA en het RIZIV verwijzen daarbij daar de verplichte controle van inactieven. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) besliste eind 2023 dat zieke werknemers en zelfstandigen drie keer per jaar op controle moeten bij de dokter. Wie ziek wordt, moet na vier, zeven en elf maanden een fysieke afspraak met het ziekenfonds hebben.

Toch is een voorspellingsmodel niet voor morgen. Volgens het IMA en het RIZIV is extra onderzoek nodig en moet ook het respect voor de privacy gegarandeerd worden. Wel roepen het RIZIV en de ziekenfondsen de adviserende artsen en hun teams op de ontdekte risicofactoren mee te nemen in hun begeleiding van langdurig zieken, en extra aandacht te hebben voor de kwetsbaarste profielen.