De bal ligt in het kamp van de MR nadat het linkse blok in het kernkabinet woensdagavond geen akkoord heeft gegeven om de motie van wantrouwen tegen Hadja Lahbib te verwerpen. De minister van Buitenlandse Zaken en haar voorzitter moeten op zijn minst een zware knieval doen. Anders is de regering in gevaar.