Ambtenarenweddes stijgen voor derde keer in half jaar

Het Planbureau verwacht dat de spilindex in februari opnieuw wordt overschreden. De ambtenarenweddes, de sociale uitkeringen en de pensioenen stijgen daardoor voor de derde keer in zeven maanden tijd.

In december 2021 werd de spilindex voor de tweede keer in een half jaar tijd overschreden. Over een maand - in februari 2022 - gebeurt dat alweer, voorspelt het Federaal Planbureau in zijn nieuwste vooruitzichten. Het is van 1982 geleden dat een overschrijding zo snel na elkaar plaatsvond.

Als de voorspelling van het Federaal Planbureau klopt, zou de spilindex voor de derde keer in een half jaar overschreden worden, na augustus 2021 en december 2021.

Half jaar te vroeg

Vorige maand voorspelde het Federaal Planbureau dat de spilindex pas in augustus 2022 opnieuw zou worden overschreden. Door de hoge inflatie komt dat moment er al een half jaar eerder. De spilindex is gekoppeld aan de inflatie. Die steeg in december onverwacht naar 5,71 procent, vooral door de hoge energieprijzen.

De begin 2022 verwachte inflatie is ongezien sinds 1984. Planbureau

Eerder had het Planbureau nog een daling van de inflatie naar 5,12 procent voorspeld. De inflatie die begin 2022 wordt verwacht, is 'ongezien sinds 1984', aldus het Planbureau.

Laatste overschrijding

Het Planbureau gaat nu uit van een gemiddelde jaarinflatie in 2022 van liefst 5 procent, tegenover 2,44 procent in 2021 en 0,74 procent in 2020. De groeivoet van de gezondheidsindex - gebruikt voor onder meer de lonen, de uitkeringen en de huurprijzen - zou dit jaar op 4,9 procent uitkomen.

Later in 2022 zou geen overschrijding meer volgen van de spilindex, verwacht het Planbureau. De indexcijfers zouden volgens de vooruitzichten moeten dalen.

De uitkeringen en de ambtenarenweddes stijgen automatisch als de spilindex overschreden wordt. Maar in de privésector gebeurt dat met wat vertraging, afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector.

Indexsprong

Sommige sectoren kiezen ervoor de lonen één keer per jaar aan de index aan te passen, vaak in januari. De ruim 400.000 bedienden van het paritair comité 200 krijgen in januari een indexering van 3,58 procent. Het gaat onder meer over de bedienden van de bouwsector, de uitzendkantoren en de IT-sector. In andere sectoren worden de lonen maandelijks of één keer per kwartaal geïndexeerd.