Asieldienst moet nog altijd mensen opvang weigeren

Het Belgische asielloket registreert opnieuw alle asielaanvragen, zonder daarom een plek in de opvang te kunnen garanderen. Juridisch drijfzand, beseft de federale regering, die op meer steun rekent van de lokale overheden.

Iedereen die dinsdag bij het loket in het Klein Kasteeltje in Brussel aanklopte, kon zich voor het eerst in anderhalve week ook laten inschrijven als asielzoeker. Het ging om ongeveer 240 mensen, van wie er zo'n 150 een plek in een centrum van de opvangdienst Fedasil kregen.

Dat betekent dat niet iedereen na registratie naar een opvangplaats kon. Volgens onze informatie kregen bijna 200 alleenstaande mannen - van wie er veel eerder al ingeschreven waren - in grote meerderheid te horen dat ze opnieuw de straat op moesten.

Niet koosjer

Dat is juridisch niet koosjer. Want mensen die voor het eerst de asielstatus krijgen, hebben recht op opvang. Net zoals ze het recht hebben zich in te schrijven als ze te kennen geven een asielaanvraag te willen indienen.

Ook daar wringt het schoentje. De voorbije weken is honderden volwassen alleenstaande mannen tout court de toegang tot het asielloket geweigerd, om voorrang te geven aan gezinnen met kinderen, vrouwen en minderjarigen. Die laatste groepen wordt sowieso gegarandeerd dat ze asiel kunnen aanvragen en opvang krijgen.

Er lopen tientallen rechtszaken waarbij de kans groot is dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Mahdi dwangsommen riskeert te moeten betalen voor asielzoekers die niet terechtkunnen in de opvang.

Het gevolg was dat grote groepen mannen de nacht op straat moesten doorbrengen in de hoop de dag erna wel een plaats in de opvang te krijgen. De ngo Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakt gewag van tientallen mensen die weken in de Brusselse kou moesten verblijven. De organisatie is een petitie begonnen om de regering tot actie aan te manen.

Er is juridische druk. Advocaten klagen de overheid aan die mensen in de kou laat. Er lopen tientallen rechtszaken, waarbij de kans groot is dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dwangsommen riskeert te moeten betalen voor asielzoekers die niet terechtkunnen in de opvang. Het kabinet van Mahdi gaf dinsdagavond de opdracht te stoppen met het weigeren van mannen aan het asielloket en opnieuw iedereen te registreren.

Hogere instroom

De volgende stap is nu zo snel mogelijk de prop in de opvang te ontstoppen. De nood is acuut nadat duizenden beschikbare plekken verloren gegaan zijn door de watersnood in Wallonië en coronabeperkingen. De instroom ligt bovendien hoger - onder meer door de luchtbrug die ingelegd is om mensen weg te halen uit Afghanistan. Uit prognoses van het Europese asielagentschap blijkt dat nog geruime tijd een verhoogde influx verwacht wordt.

Onlangs openden 1.000 plekken in Lombardsijde, Oudergem, Geel en Lommel. Er wordt gewerkt aan nog honderden plaatsen, met focus op locaties van het leger en de federale dienst Regie der Gebouwen. Het kabinet-Mahdi zat dinsdag samen met de burgemeester van Glons, nabij Luik. Die ligt al weken dwars over de opening van een asielcentrum op een oude militaire site. Mogelijk kan er donderdag een eerste groep van 70 mensen worden opgevangen.

Solidariteit met Syrië

De situatie in Glons tekent de lastige zoektocht naar plekken. Terwijl er bij de asielcrisis in 2015 nog algemene solidariteit was om mensen uit Syrië op te vangen, botsen Fedasil en Mahdi nu op balorige burgemeesters. Zij willen liever geen asielzoekers in hun achtertuin. Daarnaast is er de pandemie en de krapte op de arbeidsmarkt - Fedasil vindt met moeite handen om nieuwe asielcentra te bemannen.