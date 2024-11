Met de winter in aantocht, doemt opnieuw de vraag op of alle asielzoekers straks een dak boven hun hoofd hebben. Voor kinderen en gezinnen in de asielprocedure lukt dat vooralsnog, al loopt het volgens ngo's in de praktijk soms toch mis. Duizenden alleenstaande mannen doen ook dit jaar een beroep op de - al propvolle - daklozenopvang.