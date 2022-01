België neemt risico met soepeler isolatie- en quarantaineregels

Soepeler test- en quarantaineregels moeten het land draaiende houden in de omikrongolf. België gaat daarin verder dan veel Europese landen, wat grotere risico's inhoudt.

Belgen zullen vanaf maandag 10 januari vaker zelf moeten beslissen hoe ze zich gedragen nadat ze in nauw contact zijn geweest met een coronageval. Wie volledig gevaccineerd is - in de feiten komt dat neer op mensen die hun boosterprik al gekregen hebben - moet na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine of een PCR-test ondergaan.

Alleen nog test bij symptomen

De focus verschuift volledig naar wie symptomen van een coronabesmetting vertoont. Alleen wie onvolledig of niet gevaccineerd is, moet in quarantaine. Die kan worden stopgezet na een negatieve zelftest. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) raadt aan het aantal sociale contacten minstens tien dagen na een risicocontact te beperken en overal een FFP2-mondkapje te dragen.

We vragen mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad maximaal te telewerken, bij voorkeur een FFP2-mondmasker te dragen, afstand te houden en geen contact te hebben met kwetsbare groepen. Wouter Beke Vlaams minister van Welzijn

Het stopzetten van de quarantaine- en testplicht na een hoogrisicocontact is verregaand. Ook andere landen hebben hun quarantaineregels versoepeld. Duitsland en Oostenrijk doen dat met een systeem van gratis sneltesten, afgenomen door een zorgprofessional en officieel geregistreerd, op elke straathoek. Het Verenigd Koninkrijk biedt gratis zelftesten aan voor thuis.

Geen gratis zelftesten

In België is het sneltesten minder ingeburgerd. De zelftesten zullen niet gratis aangeboden worden, leert navraag bij het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De goedkoopste zelftesten kosten bij een drogist 3 euro, terwijl ze in een apotheek rond 8 euro kosten. Dat maakt het massief preventief testen minder evident.

Best veel mensen testen positief na een hoogrisicocontact. Drie op de tien hoogrisicontacten die samenwonen met een coronapatiënt zijn bij een eerste test positief, blijkt uit de jongste cijfers van het kenniscentrum Sciensano. Bij hoogrisicocontacten die niet samenwonen, is dat een op de tien.

29,2% Drie op de tien hoogrisicontacten die samenwonen met een coronageval zijn bij een eerste test positief, blijkt uit de jongste cijfers van het kenniscentrum Sciensano.

De quarantaine- en testplicht stopzetten, is een noodoplossing die met opgetrokken neus is genomen, geven de beleidsmakers toe. Al is de boodschap tegelijk dat ze niet anders konden door de oprukkende omikronvariant. In landen waar omikron al langer dominant is, schiet het aantal besmettingen pijlsnel omhoog. De verwachting is dat de testcapaciteit eind deze, begin volgende week op haar limieten botst.

Contactopsporing bijgestuurd

Ook de contactopsporing wordt bijgestuurd. Besmette mensen worden voorlopig allemaal nog gebeld, hoogrisicocontacten krijgen een sms. Als de druk door omikron te groot wordt, zal iedereen via een sms op de hoogte worden gebracht.

Het wordt bijna onmogelijk de samenleving - ziekenhuizen en zorg, onderwijs en andere cruciale sectoren - draaiende te houden als massaal veel mensen tegelijk in quarantaine moeten. Heel veel besmettingen tegelijk betekent uiteraard heel veel hoogrisicontacten.

'Dit is nodig om voldoende personeel in zieken- en rusthuizen en huisartsen te houden. Tegelijk is het bang afwachten hoe de druk op de ziekenhuizen evolueert', zegt Margot Cloet, de topvrouw van de ziekenhuis- en rusthuiskoepel Zorgnet-Icuro.

Dit is nodig om voldoende personeel in zieken- en rusthuizen en huisartsen te houden. Tegelijk is het bang afwachten hoe de druk op de ziekenhuizen evolueert. Margot Cloet Topvrouw Zorgnet-Icuro

De besmettingscijfers lopen flink op. Ook het aantal opnames stijgt licht. De hoop is dat de trend die zich in een aantal andere landen aftekent zich ook bij ons doorzet. De intensieve zorg wordt ontzien omdat omikron mensen minder zwaar treft, al is het afwachten wat dat voor ouderen en kwetsbaren betekent.

‘Je moet de risico’s afwegen', zei Vandenbroucke aan 'VTM Nieuws'. 'Mensen met een risicocontact niet meer testen, is een risico. Maar mensen met symptomen niet meer testen, is een nog veel groter risico. We zijn ervoor beducht dat we vanaf volgende week zoveel testen moeten afnemen dat we ze niet meer kunnen afnemen bij de mensen bij wie dat moet gebeuren.'

Mensen met een risicocontact niet meer testen, is een risico. Maar mensen met symptomen niet meer testen, is een nog veel groter risico. Frank Vandenbroucke Federaal minister van Volksgezondheid