Bij een ontmoeting tussen premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn Oekraïense tegenhanger maandagavond schoof ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) aan. Het is een volgende stap in het doel om Lahbib in Kiev te krijgen, wat cruciaal is om de diplomatieke plooien glad te strijken.