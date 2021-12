Bouchez: 'Openhouden kerncentrales kan energiefactuur drukken'

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez doet een ultiem voorstel: als de jongste twee kerncentrales langer worden opengehouden, kan de nucleaire opbrengst gebruikt worden om de energiefactuur van de meest kwetsbaren en de middenklasse te verlagen.

Nu de regering-De Croo knopen over de kernuitstap moet doorhakken, speelt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez met een ultiem offensief om de jongste twee kerncentrales langer open te houden in op de bezorgdheid van PS-voorzitter Paul Magnette. Die verduidelijkte bij RTL dat het debat over de kernuitstap toch nog niet gesloten is, zoals hij eerder in een interview met L'Echo had gesuggereerd. De werkgelegenheid in de nucleaire sector en de galopperende energieprijzen baren Magnette zorgen.

De essentie MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil een concessie toekennen om de jongste twee kerncentrales langer open te houden.

In de concessie zou een aandeel van 10 tot 20 procent van de nucleaire capaciteit voorbehouden worden voor de overheid.

Met de nucleaire opbrengst kan een fonds gespekt worden om de energiefactuur van de meest kwetsbaren en de middenklasse te drukken.

Daarmee reikt Bouchez PS-voorzitter Paul Magnette de hand.

'Dit is een open uitnodiging aan de PS in de strijd tegen de hoge energieprijzen', zegt Bouchez in een gesprek met De Tijd. Volgens de voorzitter van de Franstalige liberalen kan een nieuw mechanisme worden uitgewerkt als in 2022 moet worden bepaald hoe het verder gaat met het afromen van de nucleaire winsten - de zogenaamde nucleaire rente. Hij stelt voor dat een concessie wordt toegekend voor de verlenging van de centrales van Doel 4 en Tihange 3, waarbij de overheid aanspraak kan maken op 10 tot 20 procent van de capaciteit - goed voor zo'n 200 tot 400 megawatt.

Georges-Louis Bouchez stelt voor dat een concessie wordt toegekend voor de verlenging van de centrales van Doel 4 en Tihange 3, waarbij de overheid aanspraak kan maken op 10 tot 20 procent van de capaciteit - goed voor zo'n 200 tot 400 megawatt.

'De opbrengst kan in een fonds tegen energiearmoede worden gestoken', zegt Bouchez. De nucleaire opbrengst is het verschil tussen de productiekosten, die relatief laag liggen voor de afgeschreven kerncentrales, en de marktprijs, die veel hoger ligt en voornamelijk bepaald wordt door de gascentrales. 'Dat verschil gaan we dan teruggeven aan de consument', aldus Bouchez.

Engie Electrabel

Ook voor Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, is dit voorstel volgens Bouchez interessant. 'Er moet dan wel worden geïnvesteerd in de verlenging van de jongste twee kerncentrales, waardoor de kostprijs mogelijk dubbel zo hoog zal uitkomen. Maar dan nog is er een mooie opbrengst', zegt Bouchez. Engie heeft eerder aangegeven dat het de bladzijde van een nucleaire verlenging heeft omgeslagen.

'Nu kost de productie van nucleaire energie 20 à 25 euro per megawatt. Volgens onze berekeningen zou dat bij een verlenging uitkomen op zo'n 40 euro. Maar ook de marktprijzen lopen nog op en kunnen zelfs hoger gaan dan 100 euro per megawatt.' Engie Electrabel kan volgens Bouchez met een aandeel van 80 tot 90 procent van de nucleaire capaciteit dan ook op een mooie winst rekenen.

Anders dan bij het huidige systeem van nucleaire rente zal Engie Electrabel niet moeten betalen als de centrales van Doel 4 en Tihange 3 niet zouden draaien. 'En als de energieleverancier zegt dat hij niet langervoor de uitbating van de nucleaire centrales in België wil instaan, kan hij zijn concessie te gelde maken en doorverkopen aan EDF, de nucleaire speler in Frankrijk', aldus Bouchez.

Als Engie Electrabel zegt dat het niet langer voor de uitbating van de nucleaire centrales in België wil instaan, kan het zijn concessie te gelde maken en doorverkopen aan EDF, de nucleaire speler in Frankrijk. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

Of Engie Electrabel daarmee te paaien zal zijn, is maar de vraag. Niemand kan de elektriciteitsprijzen voor de komende jaren juist inschatten. Als de jongste twee kerncentrales langer moeten worden opengehouden, zal Engie Electrabel volgens experts vooral een gegarandeerd rendement willen hebben.