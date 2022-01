Britse cijfers tonen hoe goed boosterprik werkt

Britse 65-plussers behouden drie maand na hun oppepprik uitstekende bescherming tegen hospitalisatie. Dat concludeert de wetenschappelijke overheidsinstelling UKHSA, die voorlopig geen nood ziet om ouderen en kwetsbaren een vierde prik te geven.

Britten boven 65 jaar zijn in de tien weken na hun boosterprik tot 94 procent beschermd tegen hospitalisatie door de omikronvariant van het coronavirus. Verder dan 10 weken zakt de bescherming maar een klein beetje tot 89 procent, leren nieuwe cijfers van het UK Health Security Agency (UKHSA). Dat is de Britse wetenschappelijke overheidsinstelling die zich bezighoudt met volksgezondheid en besmettelijke ziekte, een beetje zoals Sciensano bij ons.

Volgens de UKHSA werpen de boosters een serieuze bijkomende beschermingswal op tegen omikron. Na twee prikken zakt de bescherming tegne hospitalisatie tot 70 procent, en tot 50 procent na vijf maand.

Bijkomend bewijs

De nieuwe cijfers leveren bijkomend bewijs dat de vaccins ook tegen de omikronvariant goed hun werk blijven doen en dat bij één van de meest kwetsbare groepen, ouderen. Tegelijk stellen de onderzoekers vast dat omikron uitstekend uitgerust is om aan onze antistoffen - door vaccinatie of natuurlijke infectie - te ontsnappen.

Zelfs na een boosterprik zakt de bescherming van ouderen tegen infectie tot 30 procent na een drietal maand. Het geeft aan dat besmetting door omikron moeilijk te stoppen is. Maar het goede nieuws is dus dat ernstige ziekte en hospitalisatie in grote mate vermeden wordt.

Het Britse onderzoek is van belang omdat het Verenigd Koninkrijk voorsprong nam met het boosteren. Omdat het land al in september vorig jaar begon met het boosteren van bejaarden, en wij pas vanaf oktober, biedt het uitstekende prognoses voor onze beleidsmakers. De UKHSA publiceert de data wel onder voorbehoud, omdat het onderzoek gebaseerd is op slechts een kleine groep testpersonen en er grote verschillen zijn in blootstelling aan omikron door verschillende bevolkingsgroepen. Omikron trof tot nu buitenproportioneel het jonge actievere deel van de stedellijke bevolking.

De nieuwe data stut de hoop dat de zorg de omikrongolf zal aankunnen. Hoewel er ook stevige indicaties zijn dat omikron minder ziekmakend is, blijft het koffiedik kijken. Door de omikron-besmettingsexplosie - 1,3 miljoen geregistreerde gevallen in de voorbije week - stijgen in het Verenigd Koninkrijk de opnamecijfers toch ook weer. De voorbije week waren er bijna 16.000 opnames, de helft meer dan de week ervoor.

Pleidooi tegen vierde prik

Opmerkelijk is dat uit de conclusies van het Britse gezondheidsagentschap een pleidooi tegen een vierde prik volgt. 'Er is volgens ons geen directe nood om een vierde prik te geven aan de meest kwetsbaren, rusthuisbewoners en 80-plussers.'

'De timing en eventuele nood aan extra prikken blijven we evalueren, afhankelijk van de evolutie van de data', stelt professor Wei Shen Lim, voorzitter van het Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI). Dat is de tegenhanger van onze taskforce vaccinatie die oordeelt over de beste prikstrategie.

'De prioriteit moet voorlopig gaan naar het geven van boosters aan alle leeftijden. Wie nog niet gevaccineerd is, zou zo snel mogelijk zijn eerste twee dosissen moeten komen halen', aldus nog professor Lim.

Beke vraagt advies over vierde prik

Bij ons wordt net wel nagedacht over het geven van de vierde prik. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelde vrijdag dat hij tegen volgende week een advies verwacht van de Hoge Gezondheidsraad - die de overheid bijstaat in medische isssues - over de vierde prik voor mensen met onderliggende aandoeningen, een verzwakt immuunsysteem en voor de rusthuisbewoners. Bij groen licht, zouden de eerste uitnodigingen al in de tweede helft van januari de deur uit kunnen.

Eén van de vragen is of niet beter gewacht tot er een tegen omikron aangepast vaccin is. Die is in elk geval nog niet marktklaar en zou, indien dat wel het geval is, ook nog de toets van de Europesese gezondheidswaakhond EMA moeten doorstaan.