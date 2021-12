Clarinval wil opnieuw overbruggingsrecht voor getroffen zelfstandigen

Maandag wordt beslist over nieuwe steunmaatregelen voor zelfstandigen die getroffen worden door de verstrengde coronamaatregelen. Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) zal daar een voorstel op tafel leggen om getroffen zelfstandigen opnieuw tegemoet te komen via het overbruggingsrecht.

Het crisisoverbruggingsrecht is een soort werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen die hun activiteiten moesten onderbreken en voorziet in een maandelijks vervangingsinkomen van 1.343,87 euro per maand voor een alleenstaande en 1.679,31 euro per maand voor zelfstandigen met personen ten laste.