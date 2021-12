Cultuur, bioscopen en events kunnen weer met 200 bezoekers

De volledige cultuur- en eventsector mag net als de bioscopen heropenen met maximaal 200 bezoekers en extra veiligheidsregels.

Dat is beslist door de federale en regionale topministers op een elektronisch overlegcomité over de coronamaatregelen. Die vereisten een aanpassing nadat de Raad van State gaatjes prikte in een beslissing van het overlegcomité een week geleden.

Klacht van theatermakers

De politiek verbood toen omzeggens alle indoor events. Maar na een klacht van enkele theatermakers - van wie één gewezen advocaat bij het kantoor DLA Piper - floot de Raad van State de overheid terug.

Het overlegcomité moest terug naar de tekentafel om zijn beslissing te repareren. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werkte woensdag aan een nieuw koninklijk besluit - de juridische onderbouw van de coronaregels - om met het arrest van de Raad van State rekening te houden.

De uitkomst is dat de 'cultuursector, de bioscopen en de evenementsector' binnen weer open kunnen. Het gaat verder dan de pure cultuursector alleen, omdat het volgens Verlinden te complex was om een juridisch onderscheid te maken tussen voorstellingen en events. Het moet vanaf 50 man wel zittend, met mondkapjes, coronapaspoort en een maximaal aantal van 200 bezoekers. Buiten verandert er voor alle duidelijkheid niets.

Ook bioscopen mogen weer open. Ze waren nochtans geen onderdeel van het arrest van de Raad van State. Dat komt omdat de overheid vreesde dat de sluiting van bioscopen ook nog zou sneuvelen door een nieuw arrest van de Raad van State dat er aan zat te komen. Lasergames, bowlingzalen, escaperooms, paintball-, snooker-, darts- en biljartzaken en indoor trampoline-parken moeten voor alle duidelijkheid wel dicht blijven. Zij waren met naam en toenaam verplicht te sluiten vorige week.

De aanpassingen worden donderdagochtend gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De regels treden dus officieel dan in werking.

Snelle reparatie

De vraag is of de snelle reparatie volstaat. De overheid probeerde net discussie te vermijden door alle indoor professioneel georganiseerde events te verbieden. Maar met de aangepaste regeling voelen sommige sectoren zich nu mogelijk achter gesteld. Dat kan de deur open zetten voor nog meer juridische acties.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wijst in een reactie na het overlegcomité op de juridische onzekerheid. 'Bij het volgende overlegcomité zal ik een aangepaste versie van het Vlaamse systeem van proportionaliteit voor de cultuursector op tafel leggen.'

Daarmee verwijst Jambon naar een organisatiemodel dat eerder in zwang was toen er minder viruscirculatie was. Het kwam erop neer dat de capaciteit kon variëren afhankelijk van de capaciteit van de zaal, de mogelijkheid tot ventilatie en andere factoren. Het overlegcomité laat weten dat coronacommissaris Pedro Facon werkt aan een stappenplan om voor alle sectoren en activiteiten voorspelbaarheid te bieden over hun regels in de verschillende fasen van de pandemie. Dat klinkt als de lang aangekondigde coronabarometer (met regels die afhangen van de toestand) die eerder herhaaldelijk is afgevoerd.

Nieuw overlegcomité

Premier Alexander De Croo (Open VLD) roept volgende week een nieuw overlegcomité bijeen om zich te buigen over de gezondheidstoestand. Minister Verlinden sloot woensdag niet uit dat de regels dan opnieuw veranderen. 'Het is nog altijd onzeker wat de omikronvariant van het coronavirus (de aanleiding voor de sluitingen vorige week, red.) zal betekenen voor de ziekenhuizen. We zullen dat volgende week herbekijken.'