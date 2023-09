Het uitstel in de corruptiezaak-Audenaert en het dossier-Schild & Vrienden zet de discussie over de juridische achterstand weer op scherp. Het gerecht wijt die graag aan een gebrek aan mensen en middelen. Maar het probleem is dat niemand weet hoe justitie die middelen inzet. 'Ik ken magistraten die niet meer dan een halftijdse job hebben.'