De Croo en PS in de clinch over verplichte vaccinatie

Premier Alexander De Croo had in de Kamer nog maar net duidelijk gemaakt dat hij niet wil weten van een verplichte vaccinatie voor alle Belgen, of de PS-Kamerfractie hernam de oekaze van PS-voorzitter Paul Magnette dat het vaccin niet alleen voor het zorgpersoneel verplicht kan worden.

De verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel blijft de gemoederen beroeren in de Vivaldi-coalitie. Dat bleek donderdag in de Kamer. PS-voorzitter Paul Magnette stak eerder al het vuur aan de lont. Hij vindt dat het coronavaccin voor iedereen verplicht moet worden, en niet alleen voor het zorgpersoneel, zoals de topministers van de regering-De Croo nochtans overeengekomen waren. Ook PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne ging daarmee akkoord.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) maakte donderdag in de Kamer duidelijk dat hij niet wil wijken. Het coronacommissariaat heeft dan wel de opdracht gekregen om alle pistes te onderzoeken om de vaccinatiegraad te verhogen, maar De Croo maakte duidelijk dat haast nergens zo'n algemene vaccinatieplicht van kracht is. 'Vier landen in de wereld verplichten de vaccinatie: Indonesië, Micronesië, Tadzjikistan en Turkmenistan. Geen enkel Europees land overweegt dat. Ik denk dat overtuigen efficiënter is dan verplichten', zei De Croo.

Zijn woorden waren nog niet koud of de PS-fractie herhaalde het standpunt van Magnette dat geen sprake kan zijn van een verplichting voor het zorgpersoneel als die niet voor de hele samenleving geldt. 'Ik spreek voor mijn fractie als ik zeg dat raken aan de rechten van het zorgpersoneel zonder te passeren via het sociaal overleg niet met ons zal gebeuren', zei PS-Kamerlid Laurence Zanchetta. De vakbonden in de zorgsector lieten eerder deze week al weten zich tegen de verplichte vaccinatie te verzetten. Het verzet heeft vooral te maken met de sanctie die is voorzien: een weigering kan leiden tot een ontslag.