De Croo: ‘Verplichte vaccinatie is politieke luiheid’...

Er zit een logica in het coronabeleid dat deze week werd beslist, zegt premier Alexander De Croo in een gesprek met onze zusterkrant L’Echo: ‘We sluiten niets en we vragen van iedereen een inspanning.’

Terwijl PS-voorzitter Paul Magnette deze week de verplichte vaccinatie in de zorg weer in twijfel trok en federaal vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) waarschuwde voor de snelheid waarmee de vierde coronagolf over ons rolt, besliste het Overlegcomité de mondmaskerplicht en telewerk uit te breiden en alles in stelling te brengen om iedereen een derde vaccinprik toe te dienen. In een interview, dat donderdagavond werd afgenomen, verdedigt premier Alexander De Croo (Open VLD) die maatregelen, ook al vragen sommigen al verdergaande stappen, zoals de verplichte vaccinatie.

‘Met de cijfers van de volgende dagen garandeer ik u dat we elkaar voor eind volgende week terugzien’, heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woensdag op het Overlegcomité gezegd. Akkoord?

Alexander De Croo: ‘Hij heeft het iets anders gezegd. Het is duidelijk dat iedereen zich verkeken heeft. Er werd een herfsteffect verwacht, maar niet met deze intensiteit. Vorig jaar vochten we tegen Covid-19, nu vechten we tegen Covid-21. Het is niet meer hetzelfde virus. Zonder de bijna 90 procent van de volwassenen die vandaag gevaccineerd zijn, zaten we nu sinds weken opnieuw in lockdown.’

‘De situatie is niet makkelijk, maar ze is anders dan een jaar geleden, toen we bedrijven moesten sluiten. Vandaag zeggen we dat het mogelijk moet zijn de situatie te stabiliseren door extra voorzorgsmaatregelen te nemen en vertrouwen te hebben in de mensen.’

De maatregelen wijken toch af van de adviezen die de experts schreven?

De Croo: ‘Neen. Het enige verschil is dat de experts aanbevolen de sportzalen en discotheken te sluiten. Wij verkiezen ze open te houden met meer voorzorgsmaatregelen. Het is een goed evenwicht tussen wat wetenschappelijk noodzakelijk is en wat voor de bevolking evenwichtig is.

Maar verdwijnt door dat evenwicht niet de coherentie? Is het niet moeilijk telewerk te verdedigen als de discotheken openblijven?

De Croo: ‘Ik ga niet akkoord. Er zit een logica in de maatregelen die we genomen hebben. We sluiten niets en we leveren een collectieve inspanning. Dat laatste gebeurt door een mondmasker te dragen en te telewerken, wat het aantal contacten beperkt. Het is een coherente aanpak.’

Wat gaan we doen met diegenen die zich echt niet willen laten vaccineren? Vastbinden op een stoel en toch prikken?

Kunt u juist zeggen hoeveel besmettingen op het werk gebeuren?

De Croo: ‘We moeten stoppen met die logica om te zoeken waar precies de besmettingen gebeuren. Wat telt is de contacten beperken waar dat het minst stoort. En waar de contacten toch moeten plaatsvinden, extra barrières opwerpen.’

Hoe reageert u op PS-voorzitter Paul Magnette, die de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel in vraag stelde nadat daarover in het kernkabinet een akkoord was bereikt?

De Croo: ‘De verplichting voor zorgpersoneel om zich te laten vaccineren is een beslissing die het Overlegcomité in augustus heeft genomen en die we vandaag uitvoeren. Als ik naar het ziekenhuis ga met een gezondheidsprobleem, heb ik geen zin om nog een bijkomend risico te lopen omdat het zorgpersoneel niet gevaccineerd is. De grote meerderheid in de zorg is trouwens gevaccineerd, en ik ben ervan overtuigd dat tegen april vele anderen zullen volgen, waardoor op het einde het probleem van de niet-gevaccineerden klein zal zijn. Dat gezegd zijnde, snap ik dat in een regering met zeven partijen die partijen proberen eigen accenten te leggen.’

Het gaat verder dan dat. De PS wil de verplichte vaccinatie in de zorg maar aanvaarden als de vaccinatie verplicht wordt voor de hele bevolking.

De Croo: ‘Dat is niet wat beslist is. Ik wil daarover minder politiek debat en meer wetenschappelijk debat. Ik wil alle manieren onderzoeken die ons helpen meer mensen te vaccineren. Maar kijk welke landen het vaccin verplicht hebben gemaakt: Indonesië, Micronesië, Turkmenistan en Tadzjikistan. Ik weet niet of we echt lid willen worden van die club.’ (Ondertussen heeft ook Oostenrijk beslist tot een verplichte vaccinatie over te gaan. red.)

‘Wat gaan we doen met degenen die zich echt niet willen laten vaccineren? Vastbinden aan een stoel en toch prikken? We hebben in België topwetenschappers rond vaccinatie zoals Heidi Larson, de echtgenote van Peter Piot, die samenwerkt met de Universiteit Antwerpen. Alle wetenschappelijke analyses stellen dat verplichte vaccinatie een slecht idee is. Het hele debat daarover is politieke luiheid.’

‘Dat komt omdat de echte uitdaging iets anders is: mensen overtuigen zich te laten vaccineren.’

En hoe denkt u de niet-overtuigden te overtuigen?

De Croo: ‘Er zijn meerdere manieren. Ik geloof niet in de verplichte vaccinatie, maar ik sta open voor argumenten. We hebben aan het coronacommissariaat een analyse gevraagd. Een andere manier is niet langer een Covid Safe Ticket te geven aan wie niet gevaccineerd is, ook al liet hij zich testen.’

Is dat niet hypocriet? Zo maakt u het leven moeilijk voor niet-gevaccineerden, die geen echte keuze meer hebben.

De Croo: ‘Het blijft hun vrije keuze. Wie geen vaccin wil, kan ervoor opteren niet deel te nemen aan het publieke leven en niemand anders in gevaar te brengen. Een andere optie is op dit moment maar af en toe aan het publieke leven deel te nemen en telkens een test af te nemen. Aan iedereen de keuze.’

Zal de derde prik deel uitmaken van het Covid Safe Ticket?

De Croo: ‘Ja, maar we moeten nog bepalen op welke manier. De basisregel blijft daarbij dat eerst iedereen de kans moet hebben gehad die prik te laten zetten.’

Laat ons nog eens terugkomen op het protest van Magnette. Hoe moeilijk ligt dat PS-protest, terwijl u al een andere partijvoorzitter hebt die het regeringsbeleid voortdurend in vraag stelt: Georges-Louis Bouchez (MR). Is de Vivaldi-coalitie aan het splijten?

De Croo: ‘Wat belangrijk is, zijn de mensen rond de tafel. Zij moeten bereid zijn beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Ik zie dat zowel in de regering als op het Overlegcomité.’

Een ander delicaat dossier: de kernuitstap. Is die beslissing eigenlijk al via sluipende besluitvorming genomen, zoals sommigen zeggen?

De Croo: ‘Sowieso sluiten vijf kerncentrales. De discussie gaat over de laatste twee. Wat we vooral willen, is een visie op energie voor de komende 30 tot 40 jaar. Wat kernenergie betreft, is het regeerakkoord zeer helder. Er zijn twee voorwaarden om de laatste kerncentrales te sluiten: bevoorradingszekerheid en een energieprijs die onder controle wordt gehouden. De minister van Energie (Tinne Van der Straeten, red.) komt eind deze maand met een rapport daarover. Op basis daarvan beslissen we.’

Verandert het plaatje door de weigering van de Vlaamse regering om een vergunning te verlenen aan de gascentrale van Vilvoorde, die belangrijk is voor die bevoorrading ?

De Croo: ‘De Vlaamse regering heeft een beslissing genomen. Op een bepaald moment moeten we met haar gaan samenzitten.’

Voelde u zich beschaamd dat u in Glasgow geen klimaatplan voor heel België kon voorleggen, omdat er met de deelstaten geen akkoord was?

De Croo: ‘Een intra-Belgisch akkoord was daar eigenlijk niet nodig. Die hele discussie heeft me wat verbaasd. Niemand heeft me in Glasgow gezegd: 'Wat een schandaal dat België geen intern akkoord heeft.’ De Europese Unie heeft overigens ook niet zo’n akkoord. Iedereen onderschrijft de ambitie om de uitstoot met 55 procent te doen dalen, maar de verdeling van die inspanning is nog niet afgerond.’

Duwt de coronacrisis andere dossiers naar de achtergrond?