De Croo voert forcing over kernuitstap

Premier Alexander De Croo hoopt eind deze week te landen met de kernuitstap, maar de Franstalige liberalen willen niet dat de optie om de kerncentrales langer open te houden al wordt gesloten.

Ook al zijn de spotlights weer gericht op het Overlegcomité dat woensdag nogmaals bijeenkomt om zich te buigen over de coronacrisis, toch staat ook een kernkabinet over de kernuitstap op het programma. Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil het dossier afkloppen, want elke dag dat langer met de kernuitstap wordt gewacht, neemt de kritiek toe.

Op een kern dinsdagavond liet Chris Peeters, de topman van de hoogspanningsnetbeheerder Elia, nog eens verstaan dat er snel duidelijkheid moet komen, zodat verzekerd kan worden dat er in de winter van 2025 geen problemen zijn met de energiebevoorrading. Daarom wil De Croo nog deze week een beslissing nemen.

De MR wil wel mee naar een oplossing zoeken voor de bouw van gascentrales, maar dan mag plan B om de kerncentrales te verlengen niet van tafel worden geveegd.

Het is dus maar de vraag of De Croo nog deze week kan landen met de kernuitstap.

Op diezelfde kern legde De Croo een juridische nota op tafel over de piste om zonder nieuwe veiling over te schakelen op de verliezers van de eerste CRM-veiling voor het geval de gascentrale van Vilvoorde niet tijdig vergund raakt. Om de kernuitstap te kunnen opvangen zouden de gascentrales van Seraing en Manage worden gesubsidieerd. Daarbij is er ook contact geweest met Europees commissaris Margrethe Vestager, die het fiat gaf voor het CRM-subsidiemechanisme.

De gascentrale van Vilvoorde kwam als winnaar uit de CRM-subsidieveiling, maar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft geen vergunning willen afleveren. Door dat ontbrekende puzzelstukje is de bevoorrading niet verzekerd, wat ook het standpunt is van vicepremier Sophie Wilmès (MR).

De MR krijgt inmiddels ook de steun van CD&V, dat een juridisch waterdichte oplossing voor de kernuitstap wil, zodat Vilvoorde van de tafel kan worden gehaald. De CD&V-zwaargewichten in de Vlaamse regering willen dat dossier niet blijven meeslepen.

Hakken in het zand

Dat Wilmès de hakken in het zand heeft gezet, heeft in Vivaldi duidelijk gemaakt dat het verzet niet alleen van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez komt, maar dat alle Franstalige liberalen almaar meer bedenkingen hebben bij de kernuitstap.

Tegelijk laat Wilmès verstaan dat de MR wel stappen vooruit wil doen in de verdere uitwerking van plan A, de bouw van nieuwe gascentrales, maar alleen als de optie van het langer openhouden van de kerncentrales niet van tafel wordt geveegd. Dat liet ze in een interview met de Franstalige krant Le Soir verstaan.

Het komt erop neer dat de Franstalige liberalen mee oplossingen willen zoeken om nieuwe gascentrales te bouwen. Maar als De Croo de sluiting van de kerncentrales wil doorduwen, zal de MR dat blokkeren, is te horen bij de Franstalige liberalen.

Bocht

Toch is het de vraag of Wilmès niet de bocht heeft ingezet die al langer wordt verwacht van Bouchez. In kringen van de N-VA, die met haar kritiek op de kernuitstap op dezelfde lijn zit als de MR, wordt de opening van Wilmès gezien als 'zo goed als een vrijgeleide voor de sluiting van de kerncentrales'.