Derde betoging tegen verplichte vaccinatie en coronapas trekt door Brussel

Woordvoerder Sarkis Simonjan van Belgium United for Freedom heeft geen problemen met de vaccinatie tegen COVID-19, wel met de verplichting in de zorg. 'Ook het CST gaat in tegen onze rechten en vrijheden', zei hij woensdag op een persconferentie. 'Wie gevaccineerd is, krijgt met het CST toegang tot verschillende plaatsen, maar dat is geen garantie op een bescherming tegen besmetting.'