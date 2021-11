Overlegcomité vervroegd naar woensdag

Het Overlegcomité over strengere coronamaatregelen wordt van vrijdag naar woensdag vervroegd. Op tafel liggen voorstellen over verplicht telewerk, een sluiting van het nachtleven, mondmaskers vanaf negen jaar en de coronapas voorbehouden aan wie genezen of gevaccineerd is.

Het Overlegcomité komt woensdag bijeen om te beslissen of extra maatregelen nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus. Aanvankelijk gingen de federale regering en de deelstaatregeringen pas vrijdag samenzitten, maar door de snel stijgende coronacijfers is dat overleg vervroegd. Bovendien was de discussie over wat moet worden beslist maandagochtend volop gestart, nadat een voorbereidend advies van de expertengroep GEMS uitgelekt is in Le Soir.

Discotheekverbod voor niet-gevaccineerden

Het GEMS-advies moet gezien worden als een receptenboek waaruit de regeringen woensdag kunnen kiezen. Het bevat daarom verschillende voorstellen, zoals een nieuwe sluiting van het nachtleven en alle meest risicovolle activiteiten waar het dragen van een mondmasker en de veiligheidsafstand niet kunnen gerespecteerd worden.

De expertengroep heeft het ook over contactsporten met hoog risico of studentenactiviteiten. Voor die indooractiviteiten, open voor het publiek, stellen de experts een 'opschorting' voor van drie à vier weken.

Daarna zou de coronapas enkel nog geldig zijn voor gevaccineerden of mensen die nog niet lang van het virus zijn genezen en zou ook getest moeten worden bij het binnengaan.

Oostenrijk

Een strengere variant van die maatregel is vandaag al van kracht in Oostenrijk, waar niet-gevaccineerden in lockdown moeten blijven. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleitte er dit weekend voor om in discotheken alleen nog gevaccineerde of genezen mensen toe te laten.

Federaal vicepremier Petra De Sutter (Groen) vindt zoiets geen goed idee, omdat het een tweedeling in de maatschappij creëert. Volgens De Sutter is het dan beter eerst de principiële discussie te voeren over verplichte vaccinatie, in plaats van mensen uit te sluiten op basis van de wettelijk toegelaten keuze die ze maakten. De Sutter noemde de Oostenrijkse situatie maandagochtend op Radio 1 'apartheid'.

Minder contacten

Voorts stelt de GEMS voor om telewerk te verplichten tot de kerstvakantie. Vorige week riepen de vakbonden en de werkgevers al op tot zo veel mogelijk telewerk, in de hoop dat een verplichting daardoor niet nodig wordt.

Ook pleiten de experts voor mondmaskers vanaf 9 jaar (vierde leerjaar) op school en op alle plaatsen waar het mondmasker verplicht is. Dat voorstel wordt gesteund door Vandenbroucke. In de Vlaamse regering zijn minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) daar geen voorstander van.

De terugkeer van de 'bubbels' is niet aan de orde, maar de experts zouden wel willen dat meer nadruk wordt gelegd op het verminderen van contacten, met name door de Belgen ertoe aan te zetten minder dan vijf nauwe contacten per dag te hebben.

Intensieve zorg

De discussie over strengere maatregelen start omdat de ziekenhuizen opnieuw onder druk komen. Vandenbroucke zei zondag in 'VTM Nieuws' dat de kaap van 500 coronapatiënten op intensieve zorg opnieuw is gerond.

Er liggen nu 516 mensen op intensieve zorg, zei de minister. België telt in totaal 2.000 bedden op de intensievezorgafdelingen, maar 117 daarvan zijn buiten gebruik door personeelsgebrek. 'Mensen zijn doodvermoeid of zijn zelf besmet met Covid-19', zei Vandenbroucke.