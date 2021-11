EU-topambtenaar verkast naar kartelwaakhond BMA

De Belgische Mededingingsautoriteit krijgt met EU-topambtenaar Damien Gérard een nieuwe auditeur-generaal. De BMA bevestigt daarmee wat De Tijd eerder schreef. Hij volgt Véronique Thirion op.

De wissel van de wacht gebeurt op 1 december, midden volgende week, meldt de BMA maandag in een kort persbericht. De benoeming verliep niet van een leien dakje: ze sleepte meer dan twee jaar aan. Dat kwam onder meer door procedurekwesties en de val van de regering-Michel.

De federale regering had de benoeming van Gérard al in de zomer goedgekeurd, maar het was wachten tot het Koninklijk Besluit ondertekend werd. Dat had dan weer deels te maken met het regelen van zijn vertrek bij de Europese Commissie. Het is ook nog altijd wachten op een nieuwe voorzitter van de BMA, ter vervanging van Jacques Steenbergen.

Gérard is momenteel adjunct-afdelingshoofd bij het Directoraat-generaal Mededinging van de Europese Commissie en doceert mededingingsrecht aan de UCLouvain en het Europacollege in Brugge. Hij studeerde filosofie en is doctor in de rechten. Algemeen wordt zijn overstap naar de BMA als positief gezien omdat hij geldt als een autoriteit in de materie. Maar ook Thirion krijgt lof toegezwaaid voor de manier waarop ze de waakhond de voorbije jaren op de kaart zette.

Bpost

Een van de belangrijkste dossiers die Gérard op zijn bord krijgt, is dat van de verboden kartelafspraken in de privébewakingssector, waaraan onder meer ex-Bpost-baas Jean-Paul Van Avermaet zich schuldig zou hebben gemaakt. Het is afwachten of dat dossier vertraging zal oplopen door de vervanging van Thirion.