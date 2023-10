Federaal procureur Frédéric Van Leeuw: ‘De liefdeloosheid voor justitie heeft grote schade aangericht’

Een aanslag in Brussel heeft het land opgeschrikt. Lange tijd leek de terreurdreiging ver weg, maar federaal procureur Frédéric Van Leeuw ziet een almaar groeiende voedingsbodem voor extremisme in een wereld vol oorlogen en zwart-witdenken. ‘We onderschatten de diepe vernedering die de situatie in Gaza bij velen losmaakt.’