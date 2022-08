Formule 1 in Francorchamps gaat ook in 2023 door

Ook al bleef F1-baas Stefano Demonicali tot het allerlaatste ogenblik zeggen dat het allerminst zeker was dat de grand prix Formule 1 op Spa-Francorchamps op de kalender zou blijven, is nu officieel meegedeeld dat de race ook in 2023 nog doorgaat.

Daarmee is echter niet gezegd dat Francorchamps gered is, want de toekomst voor het circuit in Francorchamps blijft onzeker. Dat het F1-circus volgend jaar nog in België zal neerstrijken, heeft vooral te maken met de problemen die er zijn voor de F1-races in Zuid-Afrika en China. Francorchamps kan als invaller in de dans springen.