Kamerlid Michael Freilich (N-VA) doet in Brussel aangifte van 'strafbare feiten' in het Bpost-dossier, net nu Bpost-voorzitster Audrey Hanard in het parlement tekst en uitleg moet geven. Heeft ze de aanbesteding van het omstreden krantencontract proberen te beïnvloeden? Dat is dé vraag waarop ze een overtuigende uitleg moet geven, luidt het.