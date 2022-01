Gevangenispersoneel legt 24 uur het werk neer

Het personeel in de Nederlandstalige gevangenissen in ons land legt maandag het werk neer. De cipiers willen een oplossing voor de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort.

De 24 urenstaking van het personeel in Nederlandstalige gevangenissen is zondagavond begonnen en duurt tot maandagavond 22 uur. Ook in de gevangenis van Vorst, in Brussel, wordt maandag gestaakt. Het personeel in de Franstalige gevangenissen begint maandagavond om 22 uur aan een 24 urenstaking, bevestigt Eddy De Smedt, de secretaris van de vakbond VSOA.

De cipiersvakbonden protesteren tegen de overbevolking in de gevangenissen. In de 35 Belgische gevangenissen is plaats voor 9.500 gedetineerden. Momenteel zitten er 10.700 mensen vast. Dat zijn er 1.200 te veel. Om de ergste nood te lenigen zijn er extra bedden bij geplaatst, maar het aantal personeelsleden groeit niet mee, klinkt het bij de bonden.

'Niet tijdelijk'

Het personeel vreest dat de situatie niet tijdelijk is, zoals minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) belooft, maar wel permanent. 'Het wantrouwen bij het personeel is groot', zegt Robby De Kaey van de socialistische vakbond ACOD. De bonden vragen nieuwe en concrete initiatieven van Van Quickenborne, klinkt het.

De nieuwe gevangenissen in Dendermonde en Haren die in de loop van de huidige legislatuur de deuren moeten openen, zijn niet voldoende om alle gedetineerden een plaats te geven, zegt De Kaey. Zeker omdat de gevangenis van Ieper op 1 maart sluit voor verbouwingen en die gedetineerden dus elders moeten worden ondergebracht. 'We vragen langetermijnoplossingen, binnen afzienbare termijn, ook voor het personeelstekort.'

Overleg met minister

De vakbonden zaten vrijdag nog samen met een afgevaardigde van het kabinet van de minister. Dat was volgens de bonden 'een eerste constructief overleg', al kon een staking toen al niet meer worden afgewend. 'De minister is ons in een aantal zaken tegemoetgekomen', zegt De Kaey. 'Zo is beslist om een verhoging van het personeelskader te onderzoeken tegen midden dit jaar. We toetsen het voorstel nu af op de werkvloer.'