Gezinshereniging is strijdpunt om migratie af te remmen

Nederland hoopt zijn asielcrisis mee op te lossen door strengere regels voor vluchtelingen die hun gezin willen laten overkomen. Juridisch is dat lastig, maar ook bij ons wordt strenger toegekeken op gezinshereniging.

Het Belgische asielloket is maandag voor het eerst opengegaan op zijn nieuwe locatie in Brussel. Dat verliep ordentelijk na chaotische weken op de vorige locatie in het Klein Kasteeltje, al is de asielcrisis verre van opgelost.

220 mensen konden zich inschrijven. De gezinnen en kwetsbaren werden met een shuttledienst naar het Klein Kasteeltje gebracht. Daar bevindt zich de dienst om mensen door te sturen naar de asielcentra. Volgens de NGO Vluchtelingenwerk Vlaanderen konden tientallen mannen geen asiel aanvragen.

Bijna 3.000 mensen reizen vluchteling na 2.977 mensen kregen vorig jaar toestemming tot gezinshereniging met een vluchteling in ons land, blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Die regelt en controleert het verblijf in ons land. Het aantal ligt in lijn met 2020 (2.008) en 2019 (2.653). 1.766 mensen werd in 2021 het recht op gezinshereniging geweigerd. Er waren 4.804 aanvragen voor gezinshereniging met een vluchteling, tegenover 2.636 in 2020 en 4.635 in 2019. Dat is ongeveer een derde van alle aanvragen. Gezinshereniging kan ook met Belgen, EU-burgers en buitenlanders die geen vluchteling zijn.

Ook Nederland kampt met een overbevraagd asielloket en volzette asielcentra. In een ruimer pakket Nederlandse maatregelen wegens de asielcrisis springt één ingreep eruit. De regering-Rutte is van plan tot eind 2023 een stop te zetten op gezinshereniging voor vluchtelingen die nog geen woning hebben. Dat moet voorkomen dat nagereisde familieleden terechtkomen in de volle asielcentra.

De Nederlandse ingreep komt niet uit de lucht vallen. Het recht voor vluchtelingen om gezinsleden - doorgaans de partner en minderjarige kinderen - over te laten komen is in de populaire Europese asielbestemmingen meer en meer een strijdpunt.

Kritiek

De geplande verstrenging krijgt in Nederland de kritiek dat de maatregel wringt met de Europese regels. Vluchtelingen zijn minstens drie maanden na de goedkeuring van hun asielaanvraag vrijgesteld van de voorwaarden die lidstaten opleggen om gezinshereniging toe te laten. Belgen, EU-burgers of buitenlanders die geen vluchteling zijn kunnen gezinsleden laten overkomen, maar daar zijn wel criteria voor.

Vluchtelingen zijn in Nederland drie maanden en bij ons een jaar vrijgesteld van de voorwaarde voldoende materiële middelen aan te tonen voor een gezinshereniging.

Het gaat onder meer om het kunnen aantonen van huisvesting, voldoende bestaansmiddelen en ziekteverzekering. In België moeten mensen een inkomen van 20 procent boven het leefloon kunnen voorleggen.

'Er is geen ruimte om onder drie maanden criteria op te leggen, zoals de Nederlandse regering nu lijkt te willen', zegt Ina Vandenberghe van het federaal migratiecentrum Myria. Volgens de Europese regels moet ten laatste negen maanden na aanvraag tot gezinshereniging een beslissing vallen.

België soepeler

België is soepeler dan Nederland in de vrijstelling voor vluchtelingen. Terwijl Nederland het Europese minimum van drie maand zonder voorwaarden volgt, zijn vluchtelingen in ons land een jaar na hun erkenning vrijgesteld van de plicht om voldoende bestaansmiddelen aan te tonen.

Vandenberghe: 'De realiteit is genuanceerder. Nederland begeleidt vluchtelingen intensief, zodat een dossier van een gezinshereniging doorgaans binnen drie maanden wordt afgerond, ook omdat dat bij de administratie in Nederland zelf opgestart kan worden. Bij ons moet dat bij een diplomatieke post. Die bereiken is vaak moeilijk en gevaarlijk omdat de reis door conflictgebied gaat. Bovendien is de administratieve rompslomp bij de diensten zo groot dat de termijn van een jaar heel vaak overschreden wordt.'

Lastige praktijk

Gezinshereniging voor vluchtelingen blijkt in de praktijk bijzonder lastig. 'Het wordt vaak voorgesteld als een makkelijke manier om verblijf te krijgen, maar we merken dat er steeds strenger op toegekeken wordt', zegt Lennert Dierickx, advocaat bij het kantoor Cottyn.

De vrijstelling voor vluchtelingen is weinig toepasbaar, omdat men er zelden of nooit in slaagt binnen het jaar een aanvraag rond te krijgen. Lennert Dierickx Advocaat Cottyn

'Ik merk dat de vrijstelling voor vluchtelingen weinig toepasbaar is, omdat men er zelden of nooit in slaagt binnen het jaar een aanvraag rond te krijgen. De grootste problemen zijn er met het kunnen voorleggen van buitenlandse stukken, zoals de geboorte- of huwelijksaktes.' Volgens Myria kan de procedure enkel slagen bij een intensieve professionele begeleiding. Die is echter schaars.