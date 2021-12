Goede hoop dat piek vierde golf nabij is

De federale en regionale topministers hebben op een overlegcomité beslist over strengere coronamaatregelen. De recentste cijfers wijzen op een epidemie die luwt, maar er is nog veel om bezorgd over te blijven.

De drietrapscoronaraket - eerst besmettingen daarna opnames en uiteindelijk overlijdens - lijkt stilaan trager te vliegen. Voor het eerst zijn er aanwijzingen dat de epidemie naar een nieuwe piek gaat.

Dagelijks worden gemiddeld 17.862 mensen besmet met het coronavirus. Dat is nog een stijging met 6 procent tegenover een week eerder, maar in de jongste dagcijfers tekent zich een daling af. 'Op maandag 22 november hebben we mogelijk de piek van de besmettingen bereikt', zegt viroloog Steven Van Gucht van de kennisinstelling Sciensano op een persconferentie. 'Toen is met 25.574 besmettingen het recordcijfer opgetekend sinds het begin van de pandemie vorig jaar.' Er wordt vandaag ook massaal getest - bijna 120.000 tests per dag - waar dat vorig jaar in de lente niet het geval was.

De sterkste groei in besmettingen wordt nog altijd vastgesteld bij kinderen en tieners. Maar ook bij twintigers en dertigers blijven de cijfers erg hoog. Bij de alleroudsten dalen de cijfers, wat verklaard wordt door het effect van de herhalingsprik.

Een volledige vrije kerst met grote bijeenkomsten lijkt niet aan de orde. Experts

In Vlaanderen zijn de besmettingen over hun top heen, stelt de coronawatcher Bart Mesuere (UGent) op sociale media. West-Vlaanderen - de provincie waar corona de voorbije weken raasde - tekent als eerste een lichte daling van het aantal besmettingen op. In de andere regio's is er nog altijd een gestage toename, met de nuance dat hun besmettingscijfers een pak lager lagen dan die in Vlaanderen.

Ook in de ziekenhuizen is er goed nieuws. Er liggen nu 3.604 mensen in het ziekenhuis, van wie 803 op intensieve zorg. Dat is twee keer een daling tegenover 24 uur geleden, toen 3.707 patiënten in het ziekenhuis lagen en 821 op intensieve. De weekgemiddelen vertonen wel nog een stijging. De verwachting is niet dat de drukte op ic snel zal stilvallen.

Ook in het aantal dagelijkse opnames lijkt de kentering ingezet. In de voorbije 24 uur waren er 289 opnames, tegenover 322 donderdag en 354 de donderdag daarvoor. Gemiddeld zijn er op weekbasis 318 opnames per dag, een lichte stijging tegenover de week daarvoor (305).

De kerende trend komt er nu de federale en regionale topministers bijeenzitten over verdere verstrengingen. Die worden niet plots overbodig, stellen alle experts. Als alle trends aanhouden, zal het aantal patiënten op intensieve zorg pieken tussen 850 en 1.000. Zonder de recent genomen maatregelen was het zo goed als zeker naar 1.200 gegaan. De trend in de ziekenhuizen volgt perfect de scenario's van de wetenschappers die de evolutie van de epidemie schetsen aan de hand van wiskundige modellen.

1.000 coronapatiënten tegelijk in het ziekenhuis is nog altijd te veel. Ons land telt momenteel 1.800 beschikbare ic-bedden voor corona- en andere patiënten. Maximaal 800 bedden voor niet-covidpatiënten is te weinig om de normale kwaliteitsvolle zorg te garanderen.