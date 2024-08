Dat koning Filip in zijn 21 julispeech zei dat er een 'coherent project' in de steigers staat, was een vorstelijke dwaling. Federaal noch Vlaams is er een ideologisch samenhangend regeringsproject, al leefde na de verkiezingen het idee dat het snel kon gaan. 'Dat was wel erg dwaas', zegt Kamervoorzitter Peter De Roover (N-VA).