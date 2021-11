Het virus dat blijft verrassen

De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de omikronvariant een groot wereldwijd risico waar landen zich goed op moeten voorbereiden. Het coronavirus blijft ons verrassen, maar de remedie is onveranderd: vaccineren.

Landen wereldwijd nemen voorzorgsmaatregelen tegen de omikronvariant van het coronavirus die zich vanuit Botswana en Zuid-Afrika verspreidt. Als omikron echt nog veel besmettelijker is dan de huidige dominante deltavariant, wat onderzoek de komende twee weken moet uitwijzen, dan valt zijn opmars niet te stoppen.

Mondiaal worden uit voorzorg de quarantaineregels aangescherpt, wordt er rigoureuzer getest en sluiten landen als Japan hun grenzen voor buitenlanders. Bij ons blijft het voorlopig bij één ontdekte besmetting met de omikronvariant - een vrouw die is teruggekeerd uit Egypte. In Nederland is bij 13 uit Zuid-Afrika teruggekeerde reizigers omikron vastgesteld. De Nederlandse politie haalde zondag een koppel van een vlucht dat uit een quarantainehotel was gevlucht.

Mutaties op krooneiwit

Wetenschappelijke experts tonen zich opnieuw verrast over de veranderkracht van het nieuwe coronavirus. Omikron telt 30 mutaties op het krooneiwit, het uitsteekseltje aan de buitenkant van het virus waarmee het zich vastklikt op onze cellen. Er zijn ook genetische wijzigingen in de viruskern. Daarnaast ontbreken stukjes erfelijke code, waardoor onze aangeboren afweer het virus minder goed zou kunnen herkennen.

Het vermoeden is dat de mutatie tot stand kwam door een besmetting van mensen met immuunstoornissen. Omdat het lichaam van die mensen minder goed in staat is het virus te bestrijden, kon het zich tot wekenlang in hun lijf ophouden en zich daar massaal delen en muteren. Een andere minder plausibele theorie is dat het opnieuw van een dierlijke gastheer op de mens oversprong.

Het heeft me verrast dat het virus opnieuw zo'n mutatiesprong maakt. Piet Maes Viroloog KU Leuven

'Het heeft me verrast dat het virus opnieuw zo'n mutatiesprong maakt. Geen zes maanden nadat delta bij ons alles heeft overgenomen - rond juli - is er mogelijk een nieuw, nog beter aangepast en dus besmettelijk virus in omloop. Zo snel had ik het toch niet verwacht', zegt viroloog Piet Maes (KU Leuven). Hij is betrokken bij het team wetenschappers dat de genetische code van het virus in positieve stalen onderzoekt om eventuele nieuwe mutaties te detecteren.

Geen deltavariant

Omikron is geen variant op delta. Het bouwt voort op vroegere versies van het coronavirus en combineert mutaties die ook terug te vinden waren in eerdere varianten op het originele Wuhanvirus. De plekken waar het virus veranderd is, spelen een rol bij het binden van onze afweerstoffen. Dus kan dat een impact hebben op de besmettelijkheid, de mate waarin omikron aan onze natuurlijke afweer en ook vaccins weet te ontsnappen en ook hoe ziek het ons maakt.

De eerste onbewezen signalen vanuit Zuid-Afrika wijzen op grotere besmettelijkheid in combinatie met een virus dat minder ziek zou maken. Maar het is opletten met grote conclusies. 'De Zuid-Afrikaanse situatie is niet te vergelijken met de Europese. Er zijn daar verschillende zware golven geweest, ook met delta', zegt Steven Van Gucht, viroloog van het wetenschappelijk instituut Sciensano.

'Door de lage vaccinatiegraad is wellicht een groot deel van de bevolking besmet geweest en genezen. Mensen zijn er daarom mogelijk goed beschermd tegen delta, maar niet tegen omikron. Die heeft er een veel vrijer speelveld dan bij ons, waar delta nog volop rondwaart. Bovendien is het al gebeurd met andere varianten, zoals een eerste in Zuid-Afrika en een Braziliaanse, die aan een snelle opmars bezig leken, maar nooit echt doorbraken. Maar we weten het dus niet precies. Daarom zijn we beter safe than sorry.'

Mild ziekteverloop

Voorzichtigheid is al even geboden bij de ziektelast. In Zuid-Afrika melden artsen dat besmette mensen een mild ziekteverloop doormaken - ze belanden niet op de intensieve. Maar ook hier is het opletten. De Zuid-Afrikaanse bevolking is veel jonger dan de onze. 'Op lange termijn ligt evolutionair vast wat gaat gebeuren. Dit virus wordt een erg besmettelijk, maar amper nog schadelijk ding: het zal vooral leiden tot hoesten en proesten', zegt professor Bruno Verhasselt (UGent).

Een virus wil overleven. Dan is het handiger dat zijn gastheer op de been blijft en weer anderen aansteekt dan dat het mensen ernstig ziek isoleert van de rest. Bruno Verhasselt Klinisch bioloog UGent

'Een virus wil overleven. Dan is het handiger dat zijn gastheer op de been blijft en weer anderen aansteekt dan dat het mensen ernstig ziek isoleert van de rest. Maar die evolutionaire druk om mensen minder ziek te maken was er tot nu niet echt omdat het virus geen problemen had om genoeg volk te vinden. Het kan altijd, maar het lijkt me toch vroeg dat die evolutie richting minder ziekmakend nu al zou zijn ingezet.'

Exponentiële groei

Bovendien is het maar de vraag of de combinatie hogere besmettelijkheid en lagere ziektelast in deze fase van de pandemie een enorm verschil zou maken. Zelfs als omikron minder dodelijk is dan delta, dan nog zouden de extra aantallen positieve gevallen door de eventuele grotere besmettelijkheid opnieuw leiden tot meer ziekenhuisopnames en uiteindelijk overlijdens.

De Nederlandse epidemioloog Marino Van Zelst van de Wageningen Universiteit toonde dat aan met een simulatie. Zijn betoog is dat, zoals we nu met delta meemaken, er een te grote groep kwetsbare mensen is om een exponentiële groei - het aantal besmettingen groeit zo snel tot het helemaal uit de hand loopt - toe te laten. Zelfs al komen er varianten die besmette mensen misschien iets minder ziek maken.

Rest de vraag of omikron gaatjes prikt in onze bescherming door de vaccins. 'Het is nooit zwart-wit', zegt Van Gucht. 'Vaccins werken nooit helemaal perfect, of helemaal niet. Ze kunnen wel minder goed beschermen tegen een bepaalde variant. Zakt die werkzaamheid te veel, dan kun je eraan denken de vaccins aan te passen. Dat is een kwestie van maanden.'

