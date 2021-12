Kernuitstap verontrust ondernemers

In een open brief roepen meer dan 130 Vlaamse ondernemers de regeringen op snel knopen door te hakken over de stopzetting van de kernenergie in ons land. De vrees voor dure energie is groot.

De brief is ondertekend door enkele bekende ondernemers als Charles Beaudouin (Van De Wiele), Guido Vanherpe (La Lorraine), Jan Haspeslagh (Ardo) en Filip Balcaen (Baltisse). 'Ondernemers maken zich grote zorgen over de energiebevoorradingszekerheid van ons land, de betaalbaarheid en de impact op de inflatie', schrijven ze aan het einde van een woelige week, waarin de energieproducent Engie stellig herhaalde dat de kerncentrales niet tot na 2025 open kunnen blijven.

De essentie In een open brief schrijven meer dan 130 ondernemers dat ze vrezen dat er stroomtekorten zullen optreden als de Belgische kerncentrales sluiten.

Ze vrezen ook dat energie duurder wordt na een kernuitstap.

Ze vragen de politiek om knopen door te hakken en de kerncentrales langer open te houden.

De ondertekenaars stellen dat de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd kan worden als de kerncentrales verdwijnen. Ze verwijzen voor die claim naar 'meerdere studies'. Vragen daarover kan briefopsteller en Voka West-Vlaanderen-voorzitter Philippe De Veyt niet duidelijk beantwoorden. Inzage is ook niet mogelijk. 'Het gaat om documenten waarover Voka beschikt. Het is eigen onderzoek, dat grotendeels steunt op publieke documenten van (de netbeheerder, red.) Elia.'

Nochtans concludeert onderzoek van Elia het omgekeerde. Ook de energieregulator CREG en meerdere universiteiten stellen dat de bevoorrading wel gegarandeerd kan worden zonder kernenergie. 'Daar heb ik dus mijn grootste twijfels over', aldus De Veyt.

Vilvoorde

In de brief schrijven de ondernemers ook dat ze bang zijn dat er na een kernuitstap te weinig vervangende gascentrales zullen zijn. Ze wijzen op het feit dat een van de twee gascentrales die de kerncentrales moeten vervangen - het project in Vilvoorde - nog altijd geen vergunning heeft.

De ondertekenaars willen dat de federale regering Engie verplicht de kerncentrales minstens tien jaar langer open te houden. Ze geloven niet dat de kerncentrales echt niet langer dan 2025 open kunnen blijven. 'Hoe Engie precies te dwingen? Goede vraag. Dat is aan de regering. Ik ben geen kernenergiespecialist', zegt De Veyt.

De brief toont dat er grote ongerustheid is bij ondernemers. 'Ik vrees vooral dat energie veel duurder wordt na een kernuitstap', zegt Jan Haspeslagh, de mede-eigenaar van het diepvriesgroentebedrijf Ardo. 'Ik ben voor duurzame energie, maar de nieuwe windmolens op zee en de hoogspanningslijnen om die energie aan land te brengen, dat kost allemaal geld.'

Schouwspel

Over de bevoorradingszekerheid na een kernuitstap maakt hij zich geen zorgen. 'We hebben al meegemaakt dat vijf van de zes kerncentrales stillagen. Dat lukt, maar de vraag is: tegen welke prijs?'

'Ik ondertekende de brief omdat ik misnoegd ben over het schouwspel van de afgelopen weken: de discussies, de persoonlijke aanvallen', zegt Wout Meuleman van de brouwer BeerSelect. 'Er worden maar geen knopen doorgehakt. Ik vrees stijgende energieprijzen. De gasprijs verdubbelde recentelijk en dat leidde mee tot de komende loonindexering. Dat dreigt meer te gebeuren. Voor mij is de brief geen pleidooi voor kernenergie. Ik bekijk het eerder zo: er is geen zekerheid over de bevoorrading, dus is het beter de kerncentrales langer open te houden.'