Klimaatopwarming maakt kustappartement onverkoopbaar, oordeelt fiscus

Bij een fiscale controle gebruikt de fiscus de stijging van de zeespiegel als argument om de afschrijvingen gedaan op een appartement in De Haan te verwerpen.

Tweede verblijven aan de kust in de handen van een vennootschap zijn vaak een bron van geschillen met de fiscus. In deze zaak ging het over een vennootschap met een appartement in De Haan, waarbij de investeringskosten werden afgeschreven. Het klassieke argument werd gebruikt dat het kustappartement wel degelijk een investering is omdat redelijkerwijze op termijn een meerwaarde realiseerbaar is. Na een fiscale controle verwerpt de fiscus die afschrijvingen.

In het bericht van wijziging staat te lezen: ‘Het is niet omdat de waarde van het onroerend goed vandaag hoger is dan bij de aankoop dat dat nog altijd het geval zou zijn tijdens een mogelijke verkoop in de toekomst. De bewezen klimaatverandering voorspelt met een aan zekerheid grenzende voorspelbaarheid dat de zeespiegel met minstens een meter zal stijgen, waardoor het onroerend goed in De Haan zelfs niet meer bewoonbaar zal zijn, laat staan verkoopbaar.’

Conflictmodus

‘Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit een algemeen geldend standpunt van de fiscus is. Als dat een overheidsstandpunt zou zijn, moet er een plan komen om de kust te evacueren en de kustbewoners een andere woonst te geven’, reageert Michel Maus, advocaat bij Bloom-Law en professor fiscaal recht aan de VUB. ‘In dat geval kan ik die mensen alleen maar aanraden een jacht te kopen.’

Deze zaak illustreert dat fiscale controles steeds vaker in een conflictmodus verlopen. Michel Maus Advocaat bij Bloom-Law

De fiscaal advocaat gelooft niet dat het argument van de klimaatopwarming in een bezwaarfase of voor de rechtbank overeind kan blijven.

‘Deze zaak illustreert wel dat fiscale controles steeds vaker in een conflictmodus verlopen, waarbij een zekere graad van verzuring en cynisme merkbaar is. Nochtans heeft zowel de vorige als de huidige regering aangegeven werk te willen maken van taxificatie. De wil is er om het wederzijdse vertrouwen tussen de belastingplichtigen en de belastingadministratie - in het bijzonder de controlediensten - te versterken, maar daar is nog niet veel van te merken’, zegt Maus.