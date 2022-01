Kortere isolatie na coronabesmetting, ook soepeler regels na risicocontact

Wie amper klachten heeft en koortsvrij is na een coronabesmetting, mag voortaan al na zeven in plaats van tien dagen uit isolatie gaan.

Dat is beslist door de acht ministers van Volksgezondheid in ons land. Die overlegden sinds maandag over een versoepeling van de isolatieregels voor wie met corona besmet raakt en de quarantaineregels voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmet iemand. De reden is de snel oprukkende omikronvariant die overal een golf aan besmettingen veroorzaakt. De vrees is dat met de bestaande regels te veel mensen thuis zouden moeten blijven in de zorg en andere cruciale sectoren, terwijl ze eigenlijk niet ziek zijn.

Versoepeling van isolatie

Daarom komt er een versoepeling van de regels. Wie geen of milde klachten heeft na een besmetting en drie dagen zonder koorts is, mag vanaf 10 januari na zeven in plaats van tien dagen zijn isolatie verlaten. Die mensen moeten zich daarna wel nog drie dagen aan extra regels houden, zoals het dragen van een mondkapje binnen. Bij voorkeur is dat een meer beschermend FFP2-masker.

Op plaatsen waar veel kwetsbare mensen verblijven, zoals in rusthuizen, wordt de isolatie voor mensen zonder of met milde klachten ook ingekort: van twee weken naar tien dagen. Besmette zorgwerkers op diezelfde kwetsbare plaatsen moeten nog maar een week in isolatie gaan, maar moeten bij hun terugkeer een FFP2-masker dragen.

Voor mensen met klachten blijft de isolatieperiode op tien dagen en drie dagen koortsvrij zijn. Ook voor coronapatiënten in het ziekenhuizen en mensen met immuunstoornissen blijft de geldende langere isolatieperiode van kracht.

Ook versoepeling bij risicocontact

Bij de nieuwe isolatieregels wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de vaccinatiestatus. Dat gebeurt vanaf volgende week wel voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een coronageval.

Wie volledig gevaccineerd is, hoeft na een hoogrisicocontact niet langer in quarantaine te gaan. Volledige vaccinatie, zoals De Tijd maandag schreef, betekent dat mensen een boosterprik hebben gekregen of maximaal vijf maand geleden hun basisvaccinatie (één prik van het Janssen-vaccin of twee prikken van de andere vaccins) of een bewijs van genezing hebben ontvangen.

Wie volledig gevaccineerd is, hoeft na een hoogrisicocontact niet langer in quarantaine te gaan.

Wie nog geen booster heeft gekregen of langer dan vijf maanden zijn basisvaccinatie heeft ontvangen, wordt als gedeeltelijk gevaccineerd beschouwd. Dat betekent dat zij tot de dag van hun volledige vaccinatie wel nog zeven dagen in quarantaine moeten. Er is een optie om de quarantaine al na vier dagen te stoppen, maar dan moeten die mensen wel dagelijks een zelftest doen tot dag zeven en extra maatregelen (mondkapjes, geen contact met kwetsbaren, overal afstand houden) respecteren tot tien dagen na het hoogrisicocontact.

Opmerkelijk is nog dat jongeren tussen 12 en 17 die hun basisvaccinatie hebben gekregen - ongeacht wanneer - als volledig gevaccineerd worden beschouwd. Middelbare scholieren moeten dus na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine gaan. Er is ook een extra beslissing genomen over jongere kinderen tussen 5 en 11. Zij krijgen de status van de volwassenen waarbij ze verblijven en moeten dezelfde regels rond quarantaine volgen. Hebben hun ouders bijvoorbeeld al een boosterprik gekregen, dan hoeven ze niet meer in quarantaine na een hoogrisicocontact.

Kinderen tussen 5 en 11 krijgen de status van de volwassenen waarbij ze verblijven en moeten dezelfde regels rond quarantaine volgen. Hebben hun ouders bijvoorbeeld al een boosterprik gekregen, dan hoeven ze dus niet meer in quarantaine na een hoogrisicocontact.

Wie niet gevaccineerd is, moet na hoogrisicocontact nog altijd tien dagen in quarantaine. Die kan vervroegd gestopt worden na zeven dagen, maar opnieuw onder de voorwaarde van een negatieve zelftest en respect voor extra maatregelen.

Anders testen

Er wordt ten slotte ook een rem gezet op het aantal testen. Enkel wie na een hoogriscocontact nog symptomen ontwikkelt, moet nog een PCR-test ondergaan. De verwachting is dat omikron zoveel van de testcapaciteit zal vergen, dat gefocust moet worden op mensen met symptomen.