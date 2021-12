Lagere kilometerheffing voor spoorvrachtbedrijven

Spoorvrachtbedrijven krijgen voortaan een korting op de tarieven die ze aan Infrabel moeten betalen. Maar marktleider Lineas is kwaad omdat het bestaande subsidiesysteem verdwijnt.

Spoorvrachtbedrijven krijgen vanaf volgend jaar een korting van maximaal 1,20 euro per kilometer op de tarieven die Infrabel aanrekent om over het Belgische spoor te mogen rijden. Dat moet ertoe leiden dat het vrachtvervoer per spoor met zijn prijzen beter kan concurreren met het wegvervoer. De federale regering heeft daartoe een voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) goedgekeurd.

De Infrabel-korting komt in de plaats van een subsidiesysteem dat spoorvrachtbedrijven tot nu toe kregen ter promotie van 'gespreid vervoer', waarbij goederen via zowel het spoor als de weg worden vervoerd. Volgens het kabinet van Gilkinet leidde dat echter niet tot meer vervoer per spoor en had de Europese Commissie bezwaren omdat het systeem wellicht marktverstorend zou werken.

Teleurgesteld

Lineas, het grootste spoorvrachtbedrijf van ons land, is kwaad over het verdwijnen van de oude subsidieregeling. 'We zijn enorm teleurgesteld. Op zich is een plafond op de Infrabel-tarieven nuttig, maar dat zal niet leiden tot een modal shift', zegt Lineas-woordvoerder Raphaël De Visser. 'Welke consequenties dat heeft, moet de komende tijd blijken. Ik sluit niet uit dat we sommige klanten niet meer dagelijks kunnen bedienen.'

Van de Infrabel-korting voor het gebruik van het spoor profiteert elke vervoersmaatschappij die vracht per spoor vervoert zonder dat extra papierwerk nodig is. Voor de korting op de tarieven krijgt de spoornetbeheerder Infrabel een maximale vergoeding van 13,2 miljoen euro. De regeling geldt vanaf 2022 gedurende drie jaar.

15.000 Vrachtwagenladingen Een verdubbeling van het spooraandeel in het totale vrachttransport is goed voor dagelijks 15.000 vrachtwagenvrachten minder op de weg.

Goederenvervoer per spoor wordt algemeen beschouwd als een van de manieren om de files op de weg te verminderen en de CO 2 -afdruk van het goederenvervoer te verkleinen. Vooralsnog wordt in ons land slechts 10 procent van alle vracht via het spoor vervoerd. In de Antwerpse haven ligt dat percentage op een schamele 7 procent, terwijl dat in Hamburg bijna 40 procent is.

Hindernissen

In september lanceerden de belangrijkste logistieke belangengroeperingen samen een masterplan voor de stimulering van het goederenvervoer per spoor. Dat moet ertoe leiden dat tegen 2030 het aandeel in het totale vrachtvervoer verdubbelt van 10 naar 20 procent, het equivalent van 15.000 vrachtwagenladingen per dag. Ook de federale regering onderschrijft die doelstelling.