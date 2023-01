De straf van Olivier Vandecasteele, die sinds februari vorig jaar in een Iraanse cel zit, is aanzienlijk verstrengd. Hij is veroordeeld voor spionage, samenwerking met de Verenigde Staten tegen Iran, geldsmokkel en witwassen. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) roept de Iraanse ambassadeur 'vandaag nog' bij zich voor meer uitleg.