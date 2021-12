Open VLD neemt bocht naar verplichte vaccinatie

Alleen wie gevaccineerd is, kan nog aan het publieke leven deelnemen. Volgens Open VLD is er stilaan geen andere weg, gezien de situatie op intensieve zorgen.

Terwijl de cultuur- en evenementensector nog voluit protesteert tegen de coronamaatregelen die maandag ingaan, is in de Wetstraat de denkoefening bezig over welke maatregelen strenger zullen moeten worden om de Omikron-variant van het virus te weerstaan.

In twee interviews maakt Open VLD daarbij dit weekend de bocht over de verplichte vaccinatie. In gesprek met lezers van De Zondag zei premier Alexander De Croo dat hij daarvan een minder koele minnaar aan het worden is. Eerder zei hij nog in een interview met L'Echo dat zo'n verplichte vaccinatie neerkomt op politieke luiheid.

Intensieve zorgen

Op de vraag wat hem van mening heeft doen veranderen antwoordt hij: 'De situatie op intensieve zorgen. Een relatief kleine groep heeft een te grote impact op onze zorg. We kunnen dat niet toelaten. Keynes, een Britse econoom, zei ooit: 'When the facts change, I change my mind.' Goede argumenten kunnen mij overtuigen.'

Ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zegt maandag in een gesprek met De Morgen overtuigd te zijn dat op termijn de toegang tot horeca en evenementen alleen maar zal kunnen voor wie drie keer gevaccineerd is. In een overgangsfase zou het covid safe ticket ook nog kunnen voor wie besmet is geweest en een herstelbewijs kan voorleggen.

De liberalen hebben de voorbije dagen intern gedebatteerd over de kwestie. Daarbij is het besef gegroeid dat het huidige 3G-beleid de baan niet houdt. De drie G's staan voor 'gevaccineerd, genezen of getest'. Die laatste twee opties laten toe dat ook wie zich niet liet prikken, via een covid safe ticket aan het publieke leven kan deelnemen. Open VLD wil eerst de 'G' van getest laten vallen, en daarna ook de 'G' van genezen. 'Ik vrees dat we geen andere weg op kunnen', zegt Lachaert in De Morgen.

Stilte voor de storm

Voorlopig blijft de grote Omikron-piek nog uit. De Belgische ziekenhuizen tellen voor het eerst sinds begin november weer minder dan 2000 covid-patiënten, blijkt maandag uit voorlopige cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is bijna de helft minder dan de piek van eerder deze maand.

Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt af. Op kerstavond lagen nog 651 mensen op intensive care, op kerstmis zakte dat aantal naar 640 en zondag naar 632.

Het gaat zo goed als zeker om de stilte voor de storm. In Frankrijk werden afgelopen weekend meer dan honderd duizend besmettingen per dag opgetekend, een record dat zelfs in maart 2020 niet sneuvelde. President Emmanuel Macron evalueert de toestand opnieuw later maandag.

In het Verenigd Koninkrijk is de kaap van honderd duizend besmettingen per dag vrijdag al genomen. In Nederland dalen de cijfers, maar het land is al even in lockdown.

Protest

Terwijl in de Wetstraat al nagedacht wordt over welke maatregelen strenger zullen moeten, woedt een gevecht over de beslissingen die vorige week werden genomen om de Omikron-golf af te houden. De sectoren die dicht moeten, van cultuur tot bowling- en kartingzaken, laten daarbij van zich horen.

Afgelopen weekend was er al protest van de cultuurwereld, die naar de Raad van State trekt. Ook de bowlingzaken kondigden aan dat te doen.