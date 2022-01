N-VA wil begrip 'aanzetten tot haat' uit strafrecht halen

De N-VA dringt in een wetsvoorstel aan op een engere definitie van het begrip 'aanzetten tot haat' om 'onterechte inperkingen van de vrije meningsuiting' tegen te gaan.

De federale oppositiepartij N-VA heeft een wetsvoorstel klaar waarin ze ervoor pleit 'aanzetten tot haat' niet langer als een strafrechtelijk feit te beschouwen. Een herdefiniëring van het begrip in de wet moet ertoe leiden dat haatspraak alleen strafbaar is als ze 'expliciet verbonden is aan het oproepen tot gewelddadig gedrag'.

Het wetsvoorstel komt er net nu een rechter de plastisch chirurg Jeff Hoeybergs heeft veroordeeld voor een seksistische lezing aan de UGent. Hij kreeg een celstraf van tien maanden, waarvan de helft met uitstel. 'Maar de timing van het wetsvoorstel is puur toeval', zegt de federale N-VA-fractieleider Peter De Roover. 'Het was al een tijdje afgeklopt op de fractievergadering.'

Onterecht

'Onsmakelijke of zelfs verwerpelijke ideeën moeten niet juridisch bestreden worden', oordeelt de N-VA. 'Anders komt de vrijheid van meningsuiting in het gedrang'. In haar voorstel verwijst de partij naar een reeks rechterlijke uitspraken die moeten aantonen dat 'onterechte inperkingen van de vrije meningsuiting helemaal niet ondenkbaar zijn'. Een vrouw werd bijvoorbeeld veroordeeld voor het aanbrengen van racistische opschriften in de trappenhal van een appartementsgebouw.

Ik ben principieel tegen haatspraak. Maar wanneer wordt een kritische opmerking hatelijk? Peter De Roover Fractieleider N-VA

'Ik ben principieel tegen haatspraak', zegt De Roover. 'Maar wanneer wordt een kritische opmerking hatelijk? We leven in een wereld van lange tenen waar ‘zich beledigd voelen’ een pandemische omvang lijkt aan te nemen. De overheid moet net heel terughoudend zijn in het beperken van de vrijheid van meningsuiting.'

Concreet stelt de N-VA voor 'aanzetten tot haat' in de wet te verfijnen tot 'aanzetten tot haat als dat verbonden is aan oproepen tot gewelddadig gedrag of aanzet tot geweld'. 'Alleen bij een duidelijke band tussen de haatboodschap en daaruit voortvloeiend geweld hoort de rode lijn van het strafrecht overschreden geacht te worden', leest het wetsvoorstel.