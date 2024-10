De Vlaams-nationalisten kunnen er niet mee lachen dat Vooruit in Gent een coalitie afwijst. De bromance tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en Vooruit-kopman Conner Rousseau is over, en dat weegt ook op de federale formatie. 'Er is niets mis mee om samen zo veel mogelijk macht te verwerven. Tot een van de twee niet thuis geeft. Dan stopt het helaas', klinkt het in de N-VA.