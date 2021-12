Na Vilvoorde nu ook onzekerheid over gascentrale Les Awirs

De actiegroep Tegengas trekt naar de Raad van State om de vergunning voor de gascentrale in Les Awirs nabij Luik aan te vechten.

De burgerorganisatie Tegengas/Dégaze, die zich verzet tegen de komst van gasgestookte elektriciteitscentrales in ons land, had in november al juridische procedures aangekondigd. Ze maakt die nu concreet en dient de komende weken beroep in bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de gascentrales van Les Awirs bij Luik en Wondelgem.

'De deadline voor de beroepsprocedure tegen de gascentrale van Les Awirs is 5 januari', zegt Ike Teuling, de woordvoerster van Tegengas. 'Tegen de uitbreiding van de centrale van Wondelgem moet het beroep nog dit jaar ingediend worden. Van beide zaken maken we samen met het advocatenkantoor Equal Partners dringend werk.' Equal Partners was eerder ook al betrokken bij de klimaatzaak.

De Franse energiegroep Engie - de moeder boven Electrabel - kreeg Europese subsidies uit het CRM-mechanisme voor de bouw van gascentrales in Vilvoorde en Les Awirs - beide goed voor 870 megawatt - om de energiebevoorrading na de kernuitstap in 2025 te garanderen. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) trok al een streep door de vergunning voor de Vilvoordse gascentrale, al dient Engie binnenkort een nieuwe aanvraag in.

Wondelgem

'Tegen Vilvoorde hoeven we door de weigering van Demir niet te procederen', zegt Teuling. 'Maar Les Awirs kreeg van de Waalse regering wel een vergunning. Een eerste beroepsprocedure bij het Waals Gewest werd onontvankelijk verklaard. Nu bereiden we een procedure voor bij de Raad van State. We bestrijden het CRM-mechanisme, waarmee publiek geld wordt besteed aan fossiele gascentrales.'

Zuhal Demir keurde Wondelgem goed, terwijl dat de meest vervuilende centrale is. Ike Teuling Woordvoerster Tegengas

In Waalse regeringskringen leidt het beroep bij de Raad van State tot toenemende nervositeit. De vrees is dat de bevoorradingszekerheid in de aanloop naar de kernuitstap in 2025 in het gedrang komt door de procedureslag. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, wiens partij deel uitmaakt van de Waalse regering, pleit al weken voor het openhouden van de kerncentrales in Doel en Tihange.