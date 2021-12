Onderwijs heetste hangijzer op nieuw Overlegcomité

De experts sturen aan op een lockdown-light, maar de politieke wereld vindt hun voorstellen te verregaand. De discussie over het onderwijs belooft een bijzonder harde dobber te worden.

De expertengroep GEMS stuurt aan op een lockdown-light om de zorg, die kreunt onder de corona-epidemie, te ontlasten. Dat blijkt uit het rapport dat overgemaakt werd aan coronacommissaris Pedro Facon en dat dient als basis voor diens rapport dat vrijdagochtend door de federale en regionale topministers op het Overlegcomité wordt besproken.

De experten pleiten ervoor het kleuter- en het lager onderwijs tien dagen te sluiten. Tot het begin van de examens willen ze dat grotendeels op afstand les wordt gegeven in het middelbaar en het hoger onderwijs.

De discussie over het onderwijs belooft vrijdagochtend tot hoogspanning te leiden met bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). 'De laatste plek waar je verplicht het licht uitdoet, is de school', zegt Weyts. 'Als scholen gesloten worden, gaan de kinderen van het lager onderwijs naar de grootouders of naar opvanginitiatieven waar ze gemengd worden, terwijl we dat net moesten vermijden.'

Experts blijven er op hameren dat het 'onderwijs de besmettelijke olifant in de kamer is'. De viruscirculatie is er, zeker bij de niet-gevaccineerde -12-jarigen, hoog.

Lees Meer Het onderwijs, de infectieuze olifant in de kamer

Nog op tafel ligt het verder sluiten van de pretsector: de horeca dicht om 20 uur, geen grote in- en outdoorevents en geen publiek in voetbalstadions. Ook de indoorsporten zouden sneuvelen.

De experts ijveren verder voor de herinvoering van maximaal vijf dichte contacten in ons privéleven. Dat is opmerkelijk omdat vorige week nog klonk dat een contactbubbel opleggen geen zin heeft omdat die gewoon niet te handhaven valt.

Verantwoordelijkheid opnemen

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Er mogen geen heilige huisjes zijn. Alexander De Croo Premier

De regels moeten helpen grip te krijgen op de coronacrisis. 'Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Er mogen geen heilige huisjes zijn', zei premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdag in de Kamer.

Voor de duidelijkheid: de voorstellen van de GEMS zijn nog geen realiteit. Sterker nog, de kans is groot dat ze slechts gedeeltelijk worden opgevolgd. Zo is het opvallend dat Facon geen stelling inneemt over het rapport, zoals blijkt uit zijn nota die De Tijd kon inkijken.

In zijn voorbereidende nota van vorige week voor het Overlegcomité legde Facon op basis van het advies van het GEMS-team wel nog een menu voor met mogelijke maatregelen. Zowel bij het coronacommissariaat als bij kopstukken in de federale regering is te horen dat ze het nieuwe rapport op verschillende punten te verregaand vinden.

Ziekenhuizen botsen op limieten

Iedereen beseft dat, ondanks een vertraging, het aantal coronabesmettingen nog steeds toeneemt en dus ook de belasting op het zorgsysteem erger wordt. Er liggen meer dan 800 covidpatiënten op intensieve zorgen. De vrees is dat dat er eind volgende week meer dan duizend zijn.

De ziekenhuizen botsen zo op de limiet van wat ze kunnen dragen. De politieke keuze om het aantal covidpatiënten met een beperkt pakket aan maatregelen onder controle te houden dreigt te mislukken. Met haar rapport roept de GEMS de politiek op met harde maatregelen het virus snel terug te dringen.

800 coronapatiënten op intensieve Op de intensieve liggen 800 coronapatiënten, eind volgende week wellicht 1.000.

Opvallend genoeg was het Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die de voorbije weken nog op de rem stond, die aandrong op een nieuw Overlegcomité. De voorzet werd gretig binnen gekopt door federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) van wie geweten is dat hij de coronaregels veel strenger wil.

Scholensluitingen

Bij de N-VA klonk het dat ze het vrijetijdsleven aan de ketting wil leggen om het fysieke onderwijs te redden. Maar die demarche keert als een boemerang terug, omdat de corona-experts prompt de door de N-VA verguisde optie van een scholensluiting weer op tafel leggen.

Subtiel steekt bij het rapport-Facon een bijlage met een verwijzing naar een studie over de effectiefste ingrepen om het coronavirus te temmen. Op één staat het schrappen van bijeenkomsten in besloten kring, op twee het sluiten van het onderwijs. Het belooft op het Overlegcomité een bijzonder pittige discussie over het onderwijs te worden tussen de federale en de Vlaamse excellenties.

Weifelende aanpak

Het Overlegcomité moet voor de derde keer sinds 17 november bijeenkomen om strengere maatregelen te nemen. De weifelende aanpak bij de eerdere twee vergaderingen leidt tot ergernis bij de GEMS. De experts wijzen erop dat de politiek eerdere adviezen over extra maatregelen voor het onderwijs en de horeca en verplicht telewerk gedeeltelijk in de wind sloeg. Hun strenge rapport kan dan ook worden gelezen als een boodschap dat het genoeg is geweest.

Ook in het rapport van Facon sijpelt frustratie door over de politieke aanpak. Hij hekelt dat de verschillende verdedigingslinies tegen het virus, denk aan preventieve maatregelen zoals de mondmaskers of ventilatie, soms voortijdig werden afgebouwd of onvoldoende werden uitgebouwd.