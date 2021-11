Open VLD is de fratsen van Bouchez beu...

De Vlaamse liberalen hebben het gehad met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Dat hij blijft inbeuken op federaal regeringsbeleid, op die manier de N-VA in de kaart speelt en premier De Croo tegenwerkt, zet kwaad bloed. ‘Hij rijdt De Croo gewoon van de baan.’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakt zich almaar onmogelijker bij de liberale bloedbroeders van Open VLD. Dat hij zich om electorale redenen verzet tegen de federale plannen voor een kernuitstap, is niet nieuw. Maar dat hij publiekelijk het njet van Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) voor de gascentrale in Vilvoorde verdedigt, is erg slecht gevallen aan de Melsensstraat 34, waar Open VLD huist. De Vlaamse liberalen hebben hun buik vol van de 'hypercommunicatieve' Bouchez, leert een brede bevraging bij de partij.

De ochtend nadat Demir de vergunning voor Vilvoorde weigerde, trok Bouchez naar de tv-studios van RTBF. 'Demir is in haar volle bevoegdheid. Er is in Vilvoorde een excessieve uitstoot van stikstof en methaan. Ze neemt een beslissing ter bescherming van het milieu', zei hij. Het groene verwijt dat Demir de bevoorradingszekerheid na de kernuitstap in gedrang brengt, veegde Bouchez van tafel. 'Ik hoor Groen zeggen dat het gevaarlijk is wat N-VA doet. Maar wat echt gevaarlijk is, is ons doen geloven dat CRM (het subsidiemechanisme voor onder meer gascentrales, red.) de bevoorradingszekerheid garandeert', zei hij.

Een brug te ver

Dat Bouchez zich met zijn gebeuk op Vlaams terrein begeeft, is een brug te ver voor Open VLD. 'Dit is een serieus incident', zegt een Vlaams Parlementslid. 'Vanuit de federale regering maakt hij het ons al heel lang moeilijk in Vlaanderen. Nu komt hij zich nog eens rechtstreeks met de Vlaamse regering moeien. Dat is er echt over.'

Bouchezs communicatie nam de Open VLD-fractie woensdag de wind uit de zeilen tijdens het debat in het Vlaams Parlement. 'Wij hebben serieuze vragen bij de beslissing van Demir. Maar als je zusterpartij 'bien fait' zegt, dan is het veel moeilijker om kritisch te zijn in het parlement. Dat zou Demir gewoon afgeblokt hebben door quotes van Bouchez voor te lezen', zegt het parlementslid.

Amper drie weken geleden vierden MR en Open VLD nog met veel toeters en bellen de 175e verjaardag van de liberale partij. Sinds Egbert Lachaert voorzitter is, proberen de liberalen zich op te werpen als één en ondeelbaar. In de zomer van 2020 weigerde Lachart in paars-geel te stappen zonder Bouchez, tot grote frustratie van N-VA-voorzitter Bart De Wever die de MR-voorzitter 'onbetrouwbaar' vindt. Binnen de Vivaldi-regering vergroten de partijen hun politiek gewicht door zich aan elkaar vast te klinken. De liberale familie is bijna even groot als de socialistische, waardoor Open VLD een claim kon leggen op het premierschap.

Geen goed huwelijk

Maar een goed huwelijk is het niet. Bouchez trekt regelmatig van leer tegen regeringsstandpunten: over de sluiting van de horeca in de coronacrisis, de afschaffing van belastingvoordelen voor profvoetballers en tweede verblijven of de kernuitstap. 'Het is een publiek geheim dat Bouchez vaak alleen aan zichzelf denkt en geen betrouwbare partner is', klinkt het op een liberaal kabinet.

De MR-voorzitter hoopt met zijn 'particip-opposition' electoraal te scoren. Maar in een beweging ondermijnt hij de geloofwaardigheid van premier Alexander De Croo (Open VLD), die de regeringsconsensus moet vertolken. 'Dit is echt niet goed voor het vertrouwen in de regering', schat een Kamerlid in. Een lid van het partijbestuur: 'Je kan op geen enkele manier volhouden dat Bouchez nog enige moeite doet om dezelfde lijn aan te houden als ons. Hij rijdt De Croo gewoon van de baan.'

Liberale heiland

Dat Bouchez zich in Vlaanderen profileert als de liberale heiland leidt tot tandengeknars. 'Hij kiest ervoor om zich rechtstreeks in de Vlaamse publieke opinie te zetten. Het perverse is dat veel leden Lachaert dat graag zouden zien doen: puur blauwe posities durven in te nemen over kernernergie of de tweede verblijven', zegt het bestuurslid. 'Op den duur moet je voor het liberale standpunt naar Bouchez. Dat is heel vervelend voor Lachaert, die op twee benen moet dansen: De Croo niet afvallen en Bouchez tevreden houden.'

'Er is al langer ongemak als we zien hoe Bouchez tekeergaat. Hij jaagt ons regelmatig op', zegt het Kamerlid. Zijn demarche rond de gascentrale was de spreekwoordelijke druppel voor Open VLD. 'Het pleidooi om de horeca te heropenen, leidde ook tot frustratie. Maar daar was clementie voor, want het is federaal regeringsbeleid. Met de Vlaamse regering heeft Bouchez echter niets te maken', zegt het Vlaams Parlementslid. Extra gevoelig is dat Bouchezs gebeuk de N-VA wind in de zeilen geeft. Bouchez vertolkt, zoals met de kernuitstap, vaak dezelfde standpunten als de federale oppositiepartij.