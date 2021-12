Overheid krijgt advies boosterprik te vervroegen

De gezondheidsministers krijgen het advies twee maand te korten op de wachttijd voor de herhalingsprik bij mensen die eerder het Pfizer- en Moderna-vaccin kregen. Dat betekent dat de prikcampagne fors kan versnellen in de strijd tegen de omikronvariant van het coronavirus.

Het ziet ernaar uit dat de campagne voor het zetten van een derde herhalingsprik fors kan versnellen. De taskforce vaccinatie - een groep experts rond professor Dirk Ramaekers (KU Leuven) - stelt voor de wachttijd tussen tweede en derde prik voor mensen die het vaccin Pfizer of Moderna ontvingen van zes maand naar vier maand in te korten. De negen Belgische gezondheidsministers buigen zich woensdagavond nog over het advies, dat De Tijd kon inkijken. De kans is bijzonder groot dat ze dat volgen.

Omikronvariant

Door de snel oprukkende omikronvariant is er druk om te versnellen. Omikron is erg besmettelijk en is in staat door onze bescherming na infectie of inenting te breken. Dat doet het risico stijgen op een omikrongolf vanaf januari. Studies wijzen uit dat een extra derde prik onze bescherming tegen infectie en ook ziekenhuisopname fors optrekt. Belangrijk is daarom de groep Belgen van middelbare leeftijd - die een vergroot risico op zware ziekte hebben - snel te prikken. Het speelt ook mee dat de landen rondom ons intussen ook één voor één beslissen te versnellen, het Verenigd Koninkrijk op kop.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bestelde vorige week bij de experts een advies over het versneld prikken. Dat deed hij nadat er vanuit de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA de boodschap was gekomen dat de boosterprik volgens studies goed genoeg beschermde drie maand nadat de tweede spuit Moderna of Pfizer was gezet.

Daarbij ging het vooral over de termijn van zes maand voor mensen die eerder dit jaar een dubbele dosis Moderna of Pfizer kregen. Voor de andere vaccins - J&J (twee maand) en AstraZeneca (vier maand) - is de wachttijd korter, waardoor die mensen nu al geprikt kunnen worden. Het gaat om 365.00 mensen die J&J kregen en 1,4 miljoen met een dubbele prik AstraZeneca. Voor de priksnelheid is er dus geen groot verschil.

Het coronacommissariaat van Pedro Facon schetst in een nota aan de ministers concreet de impact van versnelling op campagne. Bovenop het miljoen volwassen Belgen dat gepland staat te prikken in de tweede helft december, kunnen in januari 3,2 miljoen Belgen uitgenodigd worden bij inkorten van de wachttijd. In februari en maart zou nog een groep van 1 miljoen volgen.

Kinderprikken

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) onderzoekt hoe al die extra prikken vanaf januari in de armen kunnen. Er wordt gekeken om bijkomend personeel te vinden voor de Vlaamse vaccinatiecentra, of die laatste worden uitgebreid, en of er bijkomend locaties nodig zijn. Met de belangrijkste Vlaamse sleutelspelers, zoals huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) is overleg bezig.