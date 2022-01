Overlegcomité buigt zich over coronabarometer

Het Overlegcomité bekijkt donderdag een ontwerp voor de coronabarometer met drie risiconiveaus. Het luik voor de eventsector is zo goed als af. De andere sectoren moeten snel volgen.

Coronacommissaris Pedro Facon presenteert donderdag in het Overlegcomité van federale en regionale topministers een ontwerp voor de coronabarometer. Die bepaalt een pakket coronamaatregelen dat strenger wordt naarmate het aantal bedden in de ziekenhuizen en op de intensieve zorg volloopt. Het is een nieuwe poging om een coronabarometer van de grond te krijgen, nadat eerdere versies nooit de toets van het Overlegcomité hebben doorstaan.

De topministers krijgen donderdag een eerste uitgewerkte luik gepresenteerd. Het gaat over de publieke evenementen - van cultuur over festivals en congressen tot sport. Andere sectoren, zoals de horeca, moeten binnenkort volgen. Bestaande draaiboeken met coronamaatregeln voor de jeugd of het onderwijs worden erin geïntegreerd.

Facon gaat uit van drie risiconiveaus. Niveau 1 beslaat in grote lijnen minder dan 65 opnames per dag en minder dan 300 bezette bedden op de intensieve zorg. Niveau 2 gaat van 65 tot 149 opnames en tot 500 intensievezorgbedden. Niveau 3 is alles daarboven. In die laatste fase zitten we vandaag. Voor de maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen buiten en binnen. Daarin wordt een opsplitsing gemaakt tussen drie soorten activiteiten.

Het gaat om zittend passief (bijvoorbeeld indoortheater of buitencinema), zittend actief (zaalvoetbal of een eersteklassewedstrijd) of actief (indoordansevents of outdoormuziekfestivals). Afhankelijk van de activiteit en het virusniveau worden daaraan maatregelen gekoppeld, van verplichte ventilatie over het tonen van de coronapas tot het beperken van de bezoekersaantallen.

De opzet van de coronabarometer is vermijden dat nieuwe virusgolven - die er nog komen - leiden tot het continu dicht- en weer opengooien van delen van het publieke leven.

Hij helpt ook de pandemiebestrijding te depolitiseren. De saga rond de cultuursector bewees dat de beleidsmakers almaar moeilijker bestand zijn tegen ongenoegen vanuit een samenleving die corona moe is. De barometer moet een stabieler beleids- en communicatiemiddel worden in de jaren waarin de pandemie evolueert naar de endemische fase. Dat is de fase waarin corona nog geregeld opflakkert, maar niet langer de gezondheidszorg dreigt te doen kapseizen.

De barometer wordt niet in steen gebeiteld. De politiek krijgt het laatste woord. Ook de risicoparameters die de belasting van de ziekenhuizen en de intensieve zorg aangeven, kunnen veranderen door varianten, een betere behandeling, een verstrengde coronapas of een aangepaste vaccinatiestrategie.