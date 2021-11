Strengere coronaregels gaan morgen meteen in

De federale en regionale topministers komen vrijdagochtend vervroegd bijeen voor een Overlegcomité over de coronamaatregelen. Dat bevestigt premier Alexander De Croo in het parlement. De nieuwe maatregelen gaan morgen per direct in.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) roept vrijdag om 8 uur via videocall het Overlegcomité bijeen over strengere coronaregels. Donderdagavond vindt een voorbereidend kernkabinet met de federale topministers plaats. Er is ook een nieuwe nota van coronacommissaris Pedro Facon.

We zullen de riskantste activiteiten het meest moeten beperken of zelfs stopzetten. Frank Vandenbroucke (Vooruit) Federaal minister van Volksgezondheid

Volgens onze info zette minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) fors druk om het Overlegcomité bijeen te roepen. De bedoeling was eerst nog even de impact af te wachten van de vorige week genomen maatregelen. Sinds vorige week geldt een algemene coronapas- en mondkapjesplicht bij publieke en privébijeenkomsten van groepen mensen.

Tot nu was de lijn de samenleving open te houden, maar er resten nog weinig andere opties dan toch weer sluitingen te overwegen. Vandenbroucke bevestigde dat donderdag in de Kamer. Daar liep hij al vooruit op mogelijke maatregelen, want die zijn ondanks de vaccinaties nodig, zegt hij: 'De vaccins zijn een uitstekende paraplu. Maar in een orkaan word je ook onder een uitstekende paraplu nat.'

In het onderwijs moeten we extra maatregelen nemen, in het vrijetijdsleven, het professionele leven. Overal. Frank Vandenbroucke (Vooruit) Federaal minister van Volksgezondheid

Geen uitstel

De coronacijfers evolueren te slecht om nog veel langer te wachten. Het dagelijkse aantal besmettingen schiet over de drempel van 20.000. In de ziekenhuizen wordt de druk dag na dag groter. Elke dag worden gemiddeld meer dan 300 mensen in het ziekenhuis opgenomen. 'De ziekenhuizen zitten ver over hun pijngrens. Daardoor zijn maatregelen nodig, zonder uitstel, die ook per direct ingaan', aldus Vandenbroucke.

Hij pleit voor brede maatregelen, over alle sectoren heen: 'Ja, in het onderwijs moeten we extra maatregelen nemen, in het vrijetijdsleven, het professionele leven. Overal. En we zullen de riskantste activiteiten het meest moeten beperken, of zelfs stopzetten. Wat we niet moeten doen, is elkaar met de vinger wijzen, en deze of gene sector of groep de schuld geven. Hebben we nu nog niet begrepen dat we allemaal in dezelfde schuit zitten?'

220 Open bedden Intensieve zorg heeft nog 220 open bedden, voor coronapatiënen én niet-coronapatiënten.

Op de afdeling intensieve zorg liggen nu 669 coronapatiënten, 13 meer dan woensdag. Van de 1.772 beschikbare bedden op intensieve zorg waren er woensdag 1.552 bezet. In het huidige tempo van de besmettingen dreigt intensieve zorg het snel niet meer aan te kunnen.

'Bij het vorige Overlegcomité is rekening gehouden met een verslechtering van de cijfers vooraleer de nieuwe maatregelen hun impact zouden laten voelen. Alleen is de verslechtering van de cijfers sterker dan het meest negatieve scenario dat de experten toen hebben geschetst. Logisch dat op dat moment het Overlegcomité samenkomt om de situatie te bespreken,' is te horen bij de woordvoerder van de premier.