Overlegcomité voert geen nieuwe verstrengingen in

Ondanks de omikrongolf voeren de federale en regionale topministers in het Overlegcomité geen nieuwe verstrengingen van de coronaregels in. De hoop is dat de ziekenhuizen de situatie met de huidige maatregelen de baas blijven.

De ministers in het Overlegcomité bogen zich donderdagochtend over de coronamaatregelen. Zoals verwacht komen er geen verstrengingen, maar ook geen versoepelingen. De kleuter- en lagere scholen kunnen na de verlengde kerstvakantie maandag gewoon weer open.

De federale en regionale topministers bespraken samen met coronacommissaris Pedro Facon de epidemiologische situatie. De omikronvariant doet het aantal besmettingen op ongekende niveaus pieken. Maandag hebben er 28.000 mensen positief getest op het coronavirus, dinsdag waren er dat zelfs nog meer.

125.000 Besmettingen Zeer voorlopige prognoses geven aan dat het aantal besmettingen midden januari gaat pieken, met 30.000 tot 125.000 infecties per dag

Viroloog Steven Van Gucht, die verbonden is aan het wetenschappelijke instituut Sciensano en mee aanschoof op het Overlegcomité, wijst op een effect van de feestdagen, waardoor er meer contacten zijn geweest. Maar de omikronvariant speelt eveneens een belangrijke rol. Die variant kan immers mensen die door de vaccins of door een eerdere infectie al immuniteit hebben opgebouwd gemakkelijker besmetten.

Situatie ziekenhuizen

Zeer voorlopige prognoses geven aan dat het aantal besmettingen midden januari gaat pieken, met 30.000 tot 125.000 infecties per dag. 'Door het gewijzigde testbeleid zal het aantal vastgestelde besmetting een onderschatting zijn van het werkelijke aantal', stelt Van Gucht.

Doordat de variant de mensen minder zwaar ziek maakt en door de opgebouwde immuniteit in de bevolking, is het voorlopig onduidelijk in welke mate de ziekenhuizen covidpatiënten zullen zien toestromen. De hoop is dat de huidige maatregelen volstaan om de coronagolf behapbaar te houden voor de zorg.

Grote evenementen kunnen niet doorgaan, de meeste binnenactiviteiten zijn verboden, er gelden specifieke regels voor theaters en bioscopen, en cafés en restaurants moeten om 23 uur sluiten.

Coronabarometer

Het Overlegcomité besprak ook de coronabarometer die Facon heeft uitgewerkt. Die moet bij volgende coronagolven een jojobeleid voorkomen omdat duidelijk is vastgelegd welke maatregelen gelden als meer virus in omloop is.