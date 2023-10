De partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA), Conner Rousseau (Vooruit), Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Raoul Hedebouw (PVDA) bogen zich aan de UGent over de vraag waarom de politiek in crisis is. 'We zijn voor zoveel kiezers de enige hoop, het enige alternatief voor een fundamenteel ander beleid', zei Van Grieken.