Pierre Wunsch nieuwe voorzitter Koning Boudewijnstichting

Pierre Wunsch volgt Thomas Leysen op als voorzitter van de Koning Boudewijnstichting. Yasmine Kherbache wordt ondervoorzitter.

De raad van bestuur van de Koning Boudewijnstichting (KBS) heeft de gouverneur van de Nationale Bank van België, Pierre Wunsch, verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij bekleedt die functie vanaf januari 2022. Wunsch volgt Umicore-voorzitter Thomas Leysen op.

De KBS is een onafhankelijke Belgische stichting die fondsen beheert, filantropische giften verzamelt en ze verdeelt over verschillende projecten. Met een budget van 120 miljoen euro in 2021 is het de grootste stichting van openbaar nut van het land.

Wunsch kent de KBS goed en neemt er al sinds vorig jaar de functie van ondervoorzitter waar. Vanaf 2019 was hij ook voorzitter van het bestuurscomité van Boost, het talentontwikkelingsprogramma van de Stichting. Als ondervoorzitter wordt Wunsch vervangen door Yasmine Kherbache, rechter bij het Grondwettelijk Hof, en sinds 2016 lid van de raad van bestuur van de KBS.

De 54-jarige Wunsch is doctor in de economie (UCL) en master in Public and International Affairs (Princeton, VS). Hij is sinds 2019 gouverneur van de Nationale Bank van België, na eerst vicegouverneur en directeur te zijn geweest. Daarvoor bekleedde hij diverse functies in kabinetten en in ondernemingen zoals Electrabel en Tractebel EGI.