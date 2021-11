Politie voert vanaf maandag dagelijks actie

De vakbonden protesteren tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Ook zitten de onderhandelingen over een loonsverhoging muurvast. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten. Een onderhandelingscomité woensdag, waarbij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aanwezig was, bracht de partijen niet dichter bijeen.

In een pamflet van het ACOD klinkt het dan weer dat 'het land plat' gaat. 'Alle vervoer, op het land, op het water en in de lucht zal hinder ondervinden. Maar dat is niet alles, ook justitie zal het voelen. Als we het kunnen bedenken, zullen we het doen', zegt de bond.