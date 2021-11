Politiebonden zetten acties voort na mislukt overleg

De politievakbonden stoppen niet met actievoeren voor een hoger loon. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil blijven onderhandelen over het politiestatuut, maar de bonden zien daar het nut niet van in: 'Er ligt 0 euro op tafel. Waarover moeten we dan praten?'

Automobilisten in Gent, Brussel en Antwerpen stonden donderdagochtend lang aan te schuiven door bijzonder grondige verkeerscontroles. Een statement van de politie, die boos is wegens het uitblijven van een langverwachte loonsverhoging en een hervorming van de eindeloopbaanregeling.

De acties veroorzaakten verontwaardiging toen bleek dat een arts onderweg naar een operatie een uur vaststond in het verkeer. Zijn vrouw, een ic-verpleegkundige, klaagde in Het Nieuwsblad over de houding van de actievoerende agenten: 'In plaats van ons door te laten via de pechstrook, lachten ze ons vierkant uit.'

Aan tafel

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert riep de politievakbonden na het incident op te stoppen met acties die het verkeer remmen. 'Ik heb een probleem met deze manier van actievoeren. Daar komen ongelukken van. Ik zie ook niet in hoe de bonden daarmee sympathie kunnen winnen. Ze moeten zo snel mogelijk met minister Verlinden om de tafel gaan zitten, zodra zij weer in het land is.'

Toch denken de vakbonden in de verste verte niet aan stoppen. 'Ze gaan door, in dezelfde intensiteit als nu', zegt VSOA-voorzitter Vincent Houssin. Hij zit geen problemen in de prikacties, ongeacht de verkeershinder. 'De overlast is kleiner dan bij veel andere betogingen.'

De boodschap is duidelijk: er is 0 euro beschikbaar. Ik zie niet in waar we het dan nog over moeten hebben. Joery Dehaes Vertegenwoordiger ACV Politie

De onderhandelingen tussen de politievakbonden en vertegenwoordigers van het kabinet Binnenlandse Zaken en lokale besturen draaiden donderdagmiddag op niets uit. Het vakbondsfront had van tevoren al weinig hoop op een oplossing. 'De onderhandeling was een wettelijke verplichting omdat we de stakingsaanzegging van de lokale politie wilden activeren', zegt Joery Dehaes van de vakbond ACV Politie. 'We moeten dan proberen het conflict op te lossen om een staking alsnog te vermijden.'

0 euro

Dat is niet gelukt. 'Het gesprek was nog erger dan verwacht', zegt Dehaes. 'We kregen te horen dat 0 euro op tafel ligt, terwijl het kabinet ons aanvankelijk 68 miljoen euro in het vooruitzicht had gesteld. Dat is 35 euro loonsverhoging per persoon per maand.'

Minister Verlinden probeert vanuit de VS de deur open te houden voor overleg. Ze zegt dat ze wil blijven onderhandelen om het statuut van de politie te verbeteren. Maar de bonden voelen daar weinig voor. 'De boodschap is duidelijk: er is 0 euro beschikbaar. Ik zie niet waar we het dan nog over moeten hebben?'

Lokale besturen

Verlinden erkent dat in de begrotingsopmaak van 2022 federaal geen extra geld zit voor een nieuw sectoraal akkoord. Tegelijk wil ze benadrukken dat deze legislatuur een groeipad is afgesproken dat tegen 2024 oploopt naar 100 miljoen euro.

Daarmee zijn de lonen van de agenten nog niet vooruitgeholpen. Verlinden zei in een interview in 'De ochtend' dat ze voor de federale politie budgetten heeft om een loonsverhoging te regelen. Voor driekwart van de politieagenten ligt dat anders. Zij zijn in dienst van een lokale politiezone en vallen niet rechtstreeks onder Binnenlandse Zaken, wel onder de lokale besturen, zegt Verlinden. De minister gaat volgende week in gesprek met de lokale besturen om een oplossing te zoeken.