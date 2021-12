Raad van State schorst sluiting cultuursector

In een ruim gemotiveerd arrest noemt de Raad van State de maatregel disproportioneel en onvoldoende gemotiveerd om op te maken waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid. Daarmee volgt de Raad van State de kritiek van de cultuurwereld dat er geen enkel bewijs is dat theaters, concertzalen en bioscopen broeihaarden zijn van besmetting.

Het arrest betekent dat de culturele indoor activiteiten in principe weer kunnen herbeginnen. Want de Raad van State stelt expliciet dat het arrest per direct ingaat.