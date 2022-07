Reacties op pensioenakkoord: 'Dit is geen grote hervorming'

De pensioenhervorming die de regering-De Croo vannacht afsloot, wordt lauw onthaald bij Vivaldi-partijvoorzitters en experts. 'Met een echte pensioenhervorming, laat staan het veiligstellen van de pensioenen van volgende generaties, heeft dit niks te maken.'

De pensioenhervorming van de regering-De Croo is een 'lightversie' geworden. Slechts drie punten van de oorspronkelijke plannen blijven overeind: een pensioenbonus voor wie verder werkt na het bereiken van de leeftijd van vervroegd pensioen, een voorwaarde van effectieve tewerkstelling van minstens 20 jaar voor het minimumpensioen en een beter pensioen voor vrouwen die deeltijds werk en gezin combineerden.

Terwijl Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert op Twitter spreekt over een 'nice job', vindt zijn Vooruit-collega Conner Rousseau dat het niet om een grote hervorming gaat. 'Mijn generatie maakt zich zorgen om hun pensioen later. Om dat veilig te stellen, moeten we echt durven hervormen. Zowel fiscaal als op de pensioenen. En dat is niet het geval.'

'Het is een vooruitgang dat er nu eindelijk een gewerkte periode moet zijn voor het minimumpensioen', zegt Lachaert aan De Tijd. Dat is een overwinning voor de liberalen, want het principe lag moeilijk bij de PS. 'Natuurlijk is er daarnaast nog meer nodig in pensioenen, maar dit is een stap vooruit.'

Gunstregimes

Ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi vindt dat het niet ver genoeg gaat. 'De hervorming blijft uit, maar heel wat socialistische voorstellen die de betaalbaarheid helemaal uithollen en werken allesbehalve valoriseert gelukkig ook', zegt hij aan De Tijd. 'Wanneer je dagen en nachten nodig hebt om bepaalde partijen te overtuigen dat 20 jaar werken een logische voorwaarde is voor een minimumpensioen, is eigenlijk alles gezegd.'

Zo wilden de socialisten dat mensen die op hun 18 begonnen te werken op vervroegd pensioen zouden kunnen na een carrière van 42 jaar. Tegelijk sneuvelde de vraag van liberalen en CD&V voor een voorwaarde van effectieve tewerkstelling voor het vervroegd pensioen. Evenmin wordt geraakt aan de gunstregimes van rijdend personeel van de NMBS en militairen.

Meer maatregelen deze legislatuur

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vraagt dat deze regeerperiode al meer gebeurt. 'De cijfers maken duidelijk dat als het betaalbaar moet blijven er echt zaken moeten gebeuren. Die verantwoordelijkheid moeten we zelf nemen. Ik ben ervan overtuigd dat in de komende weken en maanden beslissingen moeten volgen in de pensioenen, fiscaliteit en arbeidsmarkt', zegt hij op Radio 1.

In een recent rapport stelde de Vergrijzingscommissie dat de sociale uitgaven in 2050 5,2 procentpunt bruto binnenlands product (bbp) hoger zullen liggen dan vandaag. In euro's van 2022 komt dat overeen met 27 miljard euro. Dat is wat Vlaanderen vandaag uitgeeft aan het onderwijs en de zorg.

Pensioenbonus

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) zegt dat de pensioenhervorming weinig doet om meer mensen aan het werk te houden en de betaalbaarheid van de sociale zekerheid te garanderen. 'Met een echte pensioenhervorming, laat staan het veiligstellen van de pensioenen van volgende generaties, heeft dit niks te maken.'

Daarnaast schiet Baert de pensioenbonus af, die de regering-Michel nog afschafte en nu wordt heringevoerd. 'Een pensioenbonus voor wie langer doorwerkt, is normatief zeker verdedigbaar. Maar het activerend effect dat men van deze dure wortel verwacht, is niet geloofwaardig. Studies geven aan dat het effect nul of klein is.'

