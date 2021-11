Rechtbank verklaart gebruik van coronapas in Wallonië illegaal

De Naamse rechtbank van eerste aanleg oordeelt dat het Covid Safe Ticket onwettig is. De maatregel is een disproportionele beperking van fundamentele vrijheden, zegt ze.

De vzw Notre bon droit krijgt van de rechtbank van eerste aanleg in Namen gelijk in een kort geding tegen het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). Volgens de vzw was het gebruik van de coronapas niet gestoeld op de beste wetenschappelijke bewijzen en was die wettelijk niet in orde.

In de beschikking, die De Tijd kon inkijken, wijst de rechtbank op wettelijke tekortkomingen, waardoor het gebruik van het Covid Safe Ticket mogelijk onwettig is. De regering heeft volgens de rechtbank onvoldoende bewezen dat er geen minder ingrijpende alternatieven zijn voor het gebruik van de coronapas.

Niet bevoegd

Bovendien is de gewestelijke overheid volgens de rechtbank niet bevoegd om te bepalen waar het CST toegepast moet worden. Door de federale pandemiewet ligt die bevoegdheid bij de federale overheid. Bovendien is het Covid Safe Ticket volgens de rechtbank niet conform de Europese privacywetgeving (GDPR) en in strijd met een Europese verordening over het gebruik de coronapas om het vrij verkeer te faciliteren.

De beschikking betekent dat niet dat het Covid Safe Ticket meteen verdwijnt in Wallonië. De Waalse overheid moet van de rechter maatregelen nemen om de situatie recht te zetten, in afwachting van de uitspraak ten gronde. Vanaf een termijn van zeven dagen na de betekening staat daar een dwangsom van 5.000 euro per dag op. Het Gewest moet ook de gerechtskosten op zich nemen.

Verstek

Opvallend: het Waals Gewest was tijdens het proces niet vertegenwoordigd door een advocaat. De overheid is bij verstek veroordeeld en kan nog verzet aantekenen. Ze heeft al laten weten in beroep te gaan.