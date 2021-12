Regering mikt op nucleair akkoord voor Kerstmis...

De Vivaldi-regering boog zich vrijdag een eerste keer over het vraagstuk van de kernuitstap. Gewapend met een lijvig rapport stuurt minister van Energie Tinne Van der Straeten aan op de sluiting van alle kerncentrales. Ze wil voor Kerstmis de knoop definitief doorhakken.

Met een rapport van meer dan 200 pagina’s probeerde minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) vrijdagavond de regeringstop te overtuigen dat het best alle zeven kerncentrales dichtgaan. Ze argumenteerde dat na jarenlange besluiteloosheid geen enkele piste nog gemakkelijk is om het licht te laten blijven branden. Maar het langer openhouden van twee kernreactoren botst op te veel obstakels, zegt Van der Straeten. Ze wil doorzetten met haar CRM-subsidiemechanisme voor vervangcapaciteit en nieuwe gascentrales.

De verwachting is dat de onderhandelingen nog even duren. Open VLD is nog niet overtuigd en vooral de MR van Georges-Louis Bouchez ligt dwars. Samen met Chris Peeters, de CEO van de netbeheerder Elia die aan de regering een stand van zaken kwam geven, vraagt Van der Straeten uitdrukkelijk om voor Kerstmis de knoop door te hakken. Ze probeert haar coalitiepartners daartoe te overhalen met de ‘cijfers en feiten’ uit het Rapport inzake bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Wat staat daarin?

Blijft het licht branden door twee kerncentrales open te houden?

Elia becijferde dat het openhouden van twee kerncentrales niet volstaat. 2 gigawatt goed- kope nucleaire capaciteit zou maken dat enkele bestaande gascentrales uit de markt worden gedreven. Er is dan alsnog minstens een grote nieuwe gascentrale nodig om het licht aan te houden. Van der Straeten concludeert dat er dus ook met een nucleaire verlenging een CRM-steunmechanisme nodig is.

De levensduurverlenging biedt onvoldoende zekerheid voor de bevoorrading en de kostprijs ervan is onbekend. Tinne Van der Straeten Minister van Energie

Een bijkomend probleem is dat Van der Straeten Europese goedkeuring kreeg voor het CRM-steunmechanisme onder voorwaarde dat alle kernreactoren sluiten. Als er toch twee openblijven moet opnieuw goedkeuring gevraagd worden aan Europa, een proces dat minstens tot een halfjaar vertraging leidt.

Bovendien moet de eerste subsidieveiling dan weer worden overgedaan en kunnen de investeerders die in oktober steun toegewezen kregen schadevergoedingen eisen. De nieuwe veiling kan ten vroegste midden 2023 plaatsvinden. ‘Dat betekent dat de bevoorradingszekerheid in de periode 2025-2027 niet gegarandeerd is’, staat in het rapport.

Bovendien vereist een levensduurverlenging van kernreactoren grote investeringen en een groen licht van de nucleaire regulator FANC. Omdat Engie Electrabel de voorbereidingen daarvoor vorig jaar stopzette, verwacht de waakhond dat bepaalde ontwerpverbeteringen niet meer voor eind 2025 klaar geraken.

Van der Straeten concludeert dat de verlenging van de kerncentrales te laat zou komen om de bevoorrading te verzekeren in de winter van 2025-2026. Er is nog een uitgebreide milieu- effectenrapportering nodig waarbij ook de buurlanden geconsulteerd moeten worden en waarbij milieuorganisaties waarschijnlijk beroep aantekenen.

De levensduurverlenging biedt ‘onvoldoende zekerheid qua bevoorrading, de kostprijs ervan is op heden onbekend en biedt geen perspectief qua duurzaamheid op het vlak van radioactief afval’, vindt Van der Straeten. Ze benadrukt dat Electrabel herhaaldelijk heeft aangegeven de kernuitstap niet meer terug te willen draaien. ‘De levensduurverlenging lijkt dus heel moeilijk te beheersen.’

Bieden gascentrales voldoende zekerheid?

Van der Straeten erkent dat er ook in het scenario zonder kernenergie onzekerheid is over de stroombevoorrading. Op papier heeft de CRM-subsidieveiling in oktober voldoende vervangcapaciteit opgeleverd, maar de geplande gascentrale van Electrabel in Vilvoorde staat op de helling omdat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een vergunning weigerde. Van der Straeten stelt aan de regering voor de discussie te vernauwen tot het vinden van een oplossing voor die 850 megawatt.

Electrabel heeft aangegeven dat het zal proberen een nieuwe vergunning te bekomen, maar met beroepsprocedures kan duidelijkheid nog meer dan een jaar op zich laten wachten. Zolang heeft Van der Straeten niet: ze wil in mei volgend jaar een extra evaluatiemoment inlassen. Als dan blijkt dat de centrale in Vilvoorde niet tijdig klaar raakt, kan het project geschrapt worden, zodat de regering een alternatief kan zoeken via een extra reparatieveiling in oktober. Alleen gasprojecten die zeker zijn van hun vergunning zouden dan kunnen meedoen, zodat ze op tijd gebouwd raken.

Om de stroombevoorrading te garanderen, moet er nog een tweede subsidieronde in 2024 komen. In die veiling voor capaciteit die in 2025 klaar moet zijn, zal nog eens 6,4 gigawatt gevonden moeten worden, meer dan de 4,6 gigawatt aan centrales die in oktober steun kregen. Toch benadrukt Elia dat het haalbaar is omdat heel wat bestaande centrales zich geëngageerd hebben om in de markt te blijven. Ook buitenlandse capaciteit en opslagprojecten moeten voor vervanging zorgen. ‘Het CRM is en blijft een uitdagende piste, maar het is beheersbaar’, schrijft Van der Straeten.

Wat is de impact op de elektriciteitsprijzen?

Stroom uit grotendeels afgeschreven kerncentrales is goedkoop, terwijl elektriciteit uit gascentrales momenteel peperduur is door historisch hoge gas- en CO₂-prijzen. Toch hoeft de vervanging van kern- door gascentrales niet tot fors hogere prijzen te leiden.

De marktprijs van elektriciteit is geen gemiddelde van de productiekosten, maar wordt bepaald door de kosten van de laatste centrale die nodig is om net aan de vraag te voldoen. Die prijsbepalende centrales zijn nu al de duurste gas- en kolencentrales in Europa. Zelfs in Frankijk met zijn omvangrijke nucleaire park zijn de prijzen dezer dagen de hoogste van Europa omdat gascentrales moeten worden ingezet.

In minder dan 3 procent van de tijd bepalen kerncentrales in België de marktprijzen, blijkt uit een studie van de UGent. Toch heeft een goedkoop nucleair park ook een indirect temperend effect: de oudste en duurste gascentrales moeten dan minder snel aanschakelen. Twee kernreactoren openhouden zou zo de marktprijzen met 1,2 tot 3,6 euro per megawattuur drukken. Dat komt volgens de energiewaakhond CREG neer op 5 tot 17 euro per jaar voor een gemiddeld gezin. Voor grote industriële bedrijven kan het echter oplopen tot meer dan een miljoen euro.

17 euro Twee kernreactoren openhouden zou zo de marktprijzen met 1,2 tot 3,6 euro per megawattuur drukken. Dat komt volgens de energiewaakhond CREG neer op 5 tot 17 euro per jaar voor een gemiddeld gezin.

De sluiting van de kernreactoren heeft ook nog indirecte kosten, zoals die van de CRM- subsidies. Die bedragen gedurende de eerste tien jaar 307 miljoen euro per jaar. Ook met het langer openhouden van twee reactoren zouden er CRM-kosten zijn, maar wel veel lager.

Wat is de impact op de CO₂-uitstoot?

Omdat kerncentrales geen CO₂ uitstoten en gascentrales wel, lijkt het logisch dat het met kernenergie makkelijker is voor ons land om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Maar zo simpel is het niet: de uitstoot van elektriciteitsproductie wordt Europees geregeld via het emissiehandelssysteem (ETS) waarin jaar na jaar minder uitstootrechten circuleren.

De 2,7 miljoen ton CO₂ die de nieuwe gascentrales in Vilvoorde en Les Awirs jaarlijks in de lucht zullen blazen, tellen dus niet mee voor de Belgische klimaatdoelen. Maar Engie Electrabel zal er wel emissierechten voor moeten kopen uit de Europese ETS-pot. Daardoor zijn er elders in Europa minder rechten beschikbaar en zullen oudere vervuilende installaties zoals steenkoolcentrales moeten worden stilgelegd, klinkt de redenering. Daarnaast benadrukt Van der Straeten dat de nieuwe gascentrales doelstellingen moeten naleven om hun uitstoot tegen 2050 naar nul te brengen.