Regering werkt aan ‘parallelle piste’ voor wegvallen gascentrale

Nu de gascentrale in Vilvoorde geen vergunning krijgt, werkt energieminister Tinne Van der Straeten aan een alternatief. Ze neemt het vergunningsprobleem ook mee in de afweging rond de kernuitstap.

PS-voorzitter Paul Magnette liet vrijdag verstaan dat alle zeven Belgische kerncentrales dichtgaan, maar minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gaat nog niet zover. In de Kamer kreeg ze dinsdag vragen voorgeschoteld over de gevolgen nadat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) geen vergunning had verleend aan Engie Electrabel om in Vilvoorde een nieuwe gascentrale te bouwen. Die centrale kreeg subsidies toegewezen en moest voor de federale regering een cruciale rol spelen om de stroombevoorrading te helpen garanderen na de kernuitstap in 2025.

In de implementatie van de wet op de kernuitstap hebben we nog nooit zover gestaan. Tinne Van der Straeten Minister van Energie

Tegen eind deze maand wil de regering De Croo op basis van een evaluatierapport de knoop doorhakken of alsnog twee kernreactoren langer moeten openblijven. ‘De vergunningsproblematiek zal integraal deel uitmaken van die evaluatie in de regering’, zei Van der Straeten. ‘Ik ga geen voorafname doen op de beslissing, maar ik kan wel zeggen dat we in de implementatie van de wet op de kernuitstap nog nooit zover hebben gestaan.’

'Electrabel moet zelf situatie uitklaren'

Ondertussen kijkt iedereen naar Electrabel om het vergunningsprobleem in Vilvoorde op te lossen. Het bedrijf kan nog een nieuw bijgestuurd dossier indienen of het kan in beroep gaan. Als het project vertraging oploopt, kan dat worden opgevangen door andere oude centrales langer paraat te houden of door het steuncontract door te verkopen aan een andere energieproducent, die wel op tijd de beloofde capaciteit beschikbaar kan maken.

‘We ontvangen geen signalen dat een van de capaciteitshouders afstand wil doen van zijn contract’, zei Chris Peeters, de CEO van het netbedrijf Elia, dat de CRM-subsidieveiling organiseerde. ‘Ze hadden geen vergunning en ze hebben nu ook geen vergunning. Het is aan hen om die situatie uit te klaren.’